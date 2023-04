Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 09-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Osisko Development vermeldet Top-Bohrresultate

Osisko Development vermeldete vor wenigen Tagen die Ergebnisse der Untertage-Diamantbohrungen, die Teil des laufenden Explorationsprogramms in der zu 100% unternehmenseigenen Testmine Trixie im Rahmen des unternehmenseigenen Projekts Tintic sind, das sich im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Zentral-Utah (USA) befindet. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 28,72 g/t Gold und 404 g/t Silber über 6,25 Meter und 27,26 g/t Gold und 96,98 g/t Silber über 4,57 Meter.

News: OSISKO DEVELOPMENT meldet 2022 Top-Bohrergebnisse auf Trixie mit 28,72 g/t Au und 404 g/t Ag auf 6,25 m und 27,26 g/t Au und 96,98 g/t Ag auf 4,57 m

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Fury Gold Mines von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Fury Gold Mines. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,50 CA$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Fury Goldmines und 1,50 USD Kursziel

Unternehmensnews

Caledonia Mining zahlt Quartalsdividende

Caledonia Mining gab kürzlich bekannt, dass der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 0,14 US$ für jede Aktie des Unternehmens beschlossen hat. Die Dividende wird am 28. April 2023 ausgezahlt. Caledonias Strategie zur Maximierung des Shareholder Value beinhaltet eine vierteljährliche Dividendenpolitik, die der Verwaltungsrat 2014 beschlossen hat. Der Verwaltungsrat wird künftige Erhöhungen der Dividende in Erwägung ziehen, wenn dies im Einklang mit seinem umsichtigen Ansatz beim Risikomanagement steht.

News: Caledonia beschließt vierteljährliche Dividende

Caledonia Mining nimmt rund 5,8 Millionen US$ durch Platzierung in Simbabwe ein

Caledonia Mining gab kürzlich bekannt, dass die Platzierung in Simbabwe nun abgeschlossen ist und etwa 5,825 Millionen US-Dollar vor Kosten eingebracht hat. Die Platzierung in Simbabwe wurde von neuen und bestehenden institutionellen Anlegern stark unterstützt. Somit wurden durch die Kapitalbeschaffung insgesamt ca. 16,566 Millionen US-Dollar vor Kosten eingenommen. Der Nettoerlös aus der Kapitalbeschaffung wird zusammen mit den bestehenden Barreserven des Unternehmens und den zukünftigen Barmitteln, die aus dem Besitz der produzierenden und Cash generierenden Mine Blanket und dem Oxidbetrieb Bilboes generiert werden, die Bilanz des Unternehmens stärken und dem Unternehmen die Flexibilität des Betriebskapitals geben, um die geplanten Arbeiten an den drei neuen Goldprojekten, die es derzeit in Simbabwe durchführt, zu beschleunigen.

News: Ergebnis der Platzierung in Simbabwe und Ausgabe von einbehaltenden Aktien

Calibre Mining vermeldet Rekord-Goldproduktion

Calibre Mining konnte vor kurzer Zeit die Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 31. März 2023 endeten, bekanntgeben. Die konsolidierte vierteljährliche Goldproduktion belief sich auf 65.750 Unzen, was einer Steigerung der Goldproduktion um 27% im Vergleich zum Q1 2022 (51.898 Unzen) bedeutete. Da die Gesellschaft am Ende des Quartals über dem Budget liegt, Pavon Central dem Zeitplan voraus ist und Eastern Borosi planmäßig im zweiten Quartal produziert, ist man gut aufgestellt, um die Produktionsprognose für das gesamte Jahr von 250.000 bis 275.000 Unzen zu erreichen.

News: Calibre Mining Corp. liefert Rekord-Goldproduktion von 65.750 oz im 1. Quartal; Pavon Central liefert hochgradiges Mühlenfutter vor dem Zeitplan

Canada Nickel meldet Fortschritte bei Crawford

Canada Nickel gab jüngst den Beginn der Phase der Folgenabschätzungserklärung für das Nickelprojekt Crawford gemäß dem Impact Assessment Act bekannt. Die Folgenabschätzung ist ein Planungs- und Entscheidungsinstrument, das von Behörden, indigenen Gemeinschaften, der Öffentlichkeit, Interessengruppen und Projektträgern eingesetzt wird, um die positiven Auswirkungen eines geplanten Großprojekts hervorzuheben und die negativen Auswirkungen zu beheben oder abzumildern und um sicherzustellen, dass die Entwicklung des Projekts im Interesse der Öffentlichkeit liegt. Die Phase der Folgenabschätzung, die zweite Phase des Verfahrens, gipfelt in der Vorlage der Folgenabschätzungserklärung durch den Projektträger, einem detaillierten technischen Dokument, in dem die potenziellen Auswirkungen eines Projekts und die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Abschwächung dieser Auswirkungen aufgeführt und bewertet werden.

News: Canada Nickel macht weiterhin rasche Fortschritte beim bundesstaatlichen Genehmigungsprozess für das Nickelprojekt Crawford

First Tin setzt in Australien auf saubere Energie

First Tin gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es mit BID Energy Partners, einem in Australien ansässigen Energieunternehmen, das sich auf die Strategie, Projektentwicklung und Durchführung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat, zusammengearbeitet hat, um eine Machbarkeitsstudie über die Möglichkeiten der Versorgung mit erneuerbaren Energien für das Taronga-Zinnprojekt in Australien zu erstellen. Das Team von BID kann auf eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Regierungen und der Industrie, einschließlich Bergbauunternehmen, bei der erfolgreichen Durchführung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien verweisen.

News: Aktualisierung der Taronga-Stromversorgung

Fury Gold Mines stellt Bohrprogramm vor

Fury Gold Mines stellte kürzlich ein Update zu den Explorationsplänen für das Projekt Eau Claire im Territorium Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec vor. Im Jahr 2023 plant das Unternehmen, auf dem Projekt zwischen 15.000 und 20.000 Meter zu bohren, um die hochgradige Ressource Eau Claire weiter zu erweitern, an den Erfolg von 2022 auf dem Grundstück Percival 14 Kilometer östlich von Eau Claire anzuknüpfen und mehrere Explorationsziele im Frühstadium entlang der Deformationszone Cannard bis zur Bohrreife voranzutreiben.

News: Fury meldet ein Explorationsprogramm 2023 für Eau Claire, das sich auf die Erweiterung bekannter mineralisierter Zonen und die Weiterentwicklung von Explorationszielen im Frühstadium konzentriert

Gold Terra Resource geht strategische Partnerschaft ein

Gold Terra Resource vermeldete vor wenigen Tagen, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet hat, gemäß der es Midas Minerals Limited das exklusive Recht einräumt, bis zum 25. April 2023 eine endgültige Optionsvereinbarung mit Gold Terra abzuschließen. Das endgültige Abkommen sieht unter anderem vor, dass Midas Minerals in zwei Stufen eine Beteiligung von bis zu 80% nur an den "kritischen Mineralien" (in Pegmatiten enthaltene Lithium-, Tantal- und Zinnvorkommen, Lithium-Kesium-Tantal und Seltene Erden oder andere Seltene-Erden-Lagerstätten) erwerben kann, die in den Blöcken Quyta-Bell und Eastbelt mit einer Gesamtfläche von 544.7 Quadratkilometer auf den zu 100 % unternehmenseigenen Yellowknife-Grundstücken, mit Ausnahme des potenziellen Goldgürtelgebiets, liegen.

News: Gold Terra geht eine Partnerschaft mit Midas Minerals Limited ein, die sich ausschließlich auf die Rechte an Lithium- und Seltenerdmineralien auf 544,7 Quadratkilometern seines Yellowknife-Grundstücks in den kanadischen Nordwest-Territorien erstreckt

Li-Metal geht strategische Partnerschaft ein

Li-Metal gab kürzlich die Unterzeichnung einer exklusiven strategischen Kooperationsvereinbarung mit Mustang Vacuum Systems Inc. bekannt, einem weltweit führenden Entwickler und Hersteller von PVD-Anlagen (Physical Vapour Deposition) im industriellen Maßstab. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Unternehmen exklusiv bei der Entwicklung von PVD-Prozessen und -Anlagen zusammenarbeiten, und MVS wird PVD-Anlagen exklusiv für Li-Metal und die Kunden von Li-Metal auf dem Markt für Batterieanoden der nächsten Generation herstellen. Die exklusive Zusammenarbeit ergänzt die bewährten hochentwickelten Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten von MVS in großem Maßstab und schützt gleichzeitig das geistige Eigentum von Li-Metal.

News: Li-Metal Corp. und Mustang Vacuum Systems Inc. kündigen strategische Partnerschaft für die Produktion von Batterieanoden der nächsten Generation an

Maple Gold Mines berichtet über Bohrresultate

Maple Gold Mines gab vor kurzem die Ergebnisse der letzten 20% der Untersuchungsergebnisse bekannt, die von den zuvor abgeschlossenen Bohrungen auf dem zu 100 % kontrollierten Grundstück Eagle Mine über 14.720 Meter erhalten wurden. Dabei wurden mehrere Gold-führende Schichten durchschnitten, wie etwa ein 2 Meter langer Abschnitt mit 6,2g/t Gold sowie 2,9g/t Gold über ebenfalls 2 Meter.

News: Maple Gold meldet abschliessende Untersuchungsergebnisse bei Eagle und schliesst mehr als 7.000 Meter Tiefbohrungen bei Telbel ab

Millennial Potash startet Bohrprogramm

Millennial Potash stellte vor kurzem ein Update zu den Explorationsaktivitäten auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bereit. Das Unternehmen hat im Rahmen seines Mobilisierungsprogramms bedeutende Fortschritte erzielt, einschließlich der Ausrüstung des Explorationscamps mit modernen Kommunikationseinrichtungen, des Beginns des Baus der Zufahrtsstraße zur geplanten Bohrung BA-004, der Vorbereitung und Verbesserung der Ausrüstung des Drehbohrgeräts vor Ort, des Beginns seismischer Neuinterpretationsstudien und der erneuten Beprobung früherer Bohrungen. Nach Abschluss von Vorarbeiten wird das Bohrgerät an den Standort für BA-004 verlegt, um die oberen Sedimenteinheiten bis zum oberen Ende der Salzsequenz in einer geschätzten Tiefe von etwa 320 Metern zu durchteufen.

News: Millennial Potash Corp. beginnt mit Explorationsarbeiten auf seinem Kaliprojekt Banio

OceanaGold vermeldet Zahlen zu Reserven und Ressourcen

OceanaGold vermeldete vor kurzem seine Ressourcen- und Reservenbilanz für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr. Demnach verfügt das Unternehmen über gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 5,20 Millionen Unzen Gold. Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen, einschließlich der Mineralreserven, beliefen sich auf 8,59 Millionen Unzen Gold. Die gesamten abgeleiteten Ressourcen beliefen sich auf 3,9 Millionen Unzen Gold und blieben im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert, da die Steigerungen bei Golden Point Underground, Horseshoe Underground und Martha Underground den Erfolg der Umwandlung in angezeigte Ressourcen bei Palomino ausglichen.

News: OceanaGold meldet Mineralressourcen und -Reserven für das Jahr bis 2022

Sibanye-Stillwater erhöht Kreditfazilität auf 1 Milliarde US$

Sibanye-Stillwater gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen seine revolvierende US-Dollar-Kreditfazilität erfolgreich refinanziert und von 600 Millionen US$ auf 1 Milliarde US$ erhöht hat, wodurch die Liquidität des Konzerns verbessert wird. Zudem besteht eine Option für Sibanye-Stillwater, die Fazilität um weitere 200 Millionen US$ auf 1.200 Millionen US$ zu erhöhen, indem zusätzliche Kreditgeber aufgenommen werden.

News: Refinanzierung der revolvierenden Dollar-Kreditfazilität und Mitteilung an die Aktionäre hinsichtlich Abschnitt 45 des Companies Act

Skeena Resources behält Snip

Skeena Resources vermeldete kürzlich, dass Hochschild Mining PLC seine Option auf eine 60%ige Beteiligung am Goldprojekt Snip beendet hat. Dies hat zur Folge, dass Skeena die Leitung des Projekts wieder übernimmt und 100% der Anteile behält. Hochschild hat bis heute mindestens 15 Millionen CA$ für Snip ausgegeben. Skeena wird alle Daten und Informationen erhalten, die Hochschild seit 2021 generiert hat. In den kommenden Monaten plant Skeena, Möglichkeiten zu untersuchen, die Lebensdauer der Mine Eskay Creek zu verlängern, indem Snip-Erz in der Eskay Creek-Mühle verarbeitet wird.

News: Skeena bleibt zu 100 % im Besitz des Snip-Goldprojekts

Tier One Silver generiert 2,5 Millionen CA$

Tier One Silver verkündete vor wenigen Tagen, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 10 Millionen Einheiten des Unternehmens zu einem Angebotspreis von 0,25 CA$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 CA$ durchführen wird. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Beginn des geplanten bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Projekt Curibaya, für weitere Fortschritte auf dem Projekt Hurricane und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

News: Tier One Silver nimmt 2,5 Millionen C$ als Eigenkapitalfinanzierung auf

Victoria Gold veröffentlicht Produktionszahlen aus der Eagle Mine

Victoria Gold produzierte im ersten Quartal 2023 37.619 Unzen Gold, was das beste Q1-Ergebnis für die Goldmine Eagle seit der Aufnahme des Betriebs, bedeutete. Generell war die Goldproduktion im 1. Quartal 2023 erwartungsgemäß saisonbedingt niedrig, da keine aktive Seitenhanglaugung stattfand, und wurde auch durch niedrigere als geplante Stapelraten im 4. Quartal 2022 beeinträchtigt. Die Goldproduktion war im Q1 2023 dennoch um 55 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf dem Haufenlaugungspad gestapelten Tonnen waren im Q1 2023 um 133 % höher als im Q1 2022. Die insgesamt abgebauten Tonnen waren im Q1 2023 um 44 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

News: Eagle Gold Mine Q1 2023 Betriebliche Highlights

Victoria Gold veröffentlicht Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht

Victoria Gold hat den jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht des Unternehmens veröffentlicht. Der ESG-Bericht enthält detaillierte Informationen über die Leistung von Victoria und der Goldmine Eagle im Jahr 2022 in Bezug auf kritische ESG-Kennzahlen und kann hier abgerufen werden: Victoria Gold veröffentlicht Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für 2022

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

