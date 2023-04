Wichtiger Fortschritt bei FYI Resources (ASX FYI / WKN A0RDPF): Nach dem Aus der Zusammenarbeit mit Alcoa hat das Unternehmen das Tempo wieder erhöht und bereits einen neuen Produktionslauf auf seiner Pilotanlage in Western Australia abgeschlossen, mit dem hochreines Aluminiumoxid (high purity alumina bzw. HPA) hergestellt wurde.

Wie die Gesellschaft erklärte, wurden mit der durchgängigen, 17tägigen Produktionskampagne größere Mengen qualitativ hochwertigen Materials hergestellt, das für gezieltes Produktmarketing bei potenziellen Kunden vorgesehen ist. Darüber hinaus sind Proben des neuen HPA-Materials auch für bestimmte Endabnehmer vorgesehen, die besondere Spezifikationen angefordert hatten.

Dabei, teilte FYI weiter mit, konnte man auf Grund zahlreicher Verbesserungen im Herstellungsprozess den Gesamtproduktausstoß um 15% erhöhen. Diese Verbesserungen, so das Unternehmen resultierten dabei vor allen aus Änderungen an den Konstruktionsmaterialien und der Handhabung.

FYI hat das jetzt produzierte HPA nach Abschluss des neuen Testlaufs der Produktionsanlage zunächst mehreren internen Tests unterzogen. Laut der ersten Bewertung des technischen Teams der Produktionsanlage, deutet sich dabei an, dass auch dieses Material im oberen Bereich der bislang erzielten Produktqualität und Reinheit liegt. In der Folge wird das HPA-Produkt jetzt aber auch unabhängig auf seine Reinheit getestet, bevor es die verschiedenen Abschlussphasen durchläuft und die Proben an potenzielle Kunden zur Bewertung und Qualifizierung geliefert werden.

Das Unternehmen betrachtet diesen Produktionslauf in seiner HPA-Anlage als Teil seiner langfristigen HPA-Strategie, da er darauf ausgelegt ist, spezifische Produktanforderungen von Endkunden zu erfüllen, mit denen FYI laut eigener Aussage bereits „starke Beziehungen“ aufgebaut hat.

FYI Resources-Geschäftsführer Roland Hill erklärte dazu: „Dieser Produktionslauf im kleinen Maßstab durch die Pilotanlage ermöglicht es FYI, die Leistungseffizienz des Prozesses zu analysieren und verschiedene Aspekte des Fließschemas zu optimieren. Außerdem können wir so unsere Beziehungen zu potenziellen Kunden ausbauen, indem wir qualitativ hochwertiges HPA für Qualifizierungszwecke bereitstellen, um deren spezifische Anforderungen zu erfüllen. Wir werden die Fertigstellung der Proben fortsetzen und die Kunden so bald wie möglich beliefern.“

Fazit: Es ist gut zu sehen, dass FYI Resources nach Ende der Zusammenarbeit mit Alcoa „voran macht“ und mit frischem HPA-Material an den Beziehungen zu potenziellen Endkunden arbeitet. Wie wir es verstehen, resultieren die Verbesserungen im Produktionsprozess mindestens zum Teil aus dem Wissen und den Erfahrungen, die man in der Alcoa-Kooperation gemacht hat. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte und die Planungen des Managements für die Zukunft.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von FYI Resources und EcoGraf für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.