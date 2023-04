Rover Metals (WKN A3DW9Z / TSXV ROVR) erhält grünes Licht für die nächste Stufe der Erkundung seines Tonstein-Lithiumprojekts LGL (Let’s Go Lithium) in Nevada. Wie das Unternehmen soeben bekannt gab, liegt nun die sehnlich erwartete Genehmigung für Explorationsbohrungen vor.

Die Genehmigung für das Projekt, das sich über rund 2.428 Hektar Land des BLM (Bureau of Land Management) mitten in einer für Tonstein-Lithium bekannten Region erstreckt, erlaubt es Rover, bis zu 30 Bohrungen mit einer Tiefe von bis zu 90 Metern je Bohrloch vorzunehmen. Das LGL-Projekt verfügt über die Infrastruktur für grüne Energie (Wasserkraftleitungen), direkten Zugang über die Straße und liegt in der Nähe einer Stadt, in der laut dem Unternehmen Arbeitskräfte bezogen werden können.

Rover plant jetzt bereits ein Rückspülbohrprogramm, mit dem man hochgradigen Oberflächenproben nachgehen will, die 2022 auf LGL entnommen wurden. Über den Verkäufer des Projekts und über die renommierten Experten von ALS Laboratories hatte man damals hochgradige Lithiumgehalte verifiziert. Zu den Highlights dieser von ALS Laboratories verarbeiteten Oberflächenproben gehören: Probe Nr. AMZ-8 mit 780ppm Li, Probe Nr. AMZ-26 mit 910ppm Li und Probe Nr. AMZ-28 mit 710ppm Li.

Rover Metals hat hat auf dem Projekt zusätzliche Oberflächenschürfproben entnommen und diese mit einem Handheld Laser Induced Breakdown Spectroscopy-Gerät (HH LIBS) analysiert. Zu den Highlights dieser Resultate gehören: 1.218 ppm Li, 778 ppm Li, 724 ppm Li und 707 ppm Li. Historische Bohrprotokolle von Wasserbrunnen, die über das LGL-Projekt verteilt sind, deuten darüber hinaus darauf hin, dass die Tonschichten eine durchschnittliche Dicke von etwa 105 Metern aufweisen!

LGL liegt in einem großen Becken an Ton reicher tertiärer Seebettsedimente, die Gesteinsart, welche die meisten anderen Tonstein-Lithiumprojekte im Südwesten Nevadas beherbergt. Dazu gehören zum Beispiel Century Lithiums Clayton Valley-Projekt, American Lithiums TLC-Projekt, Spearmint Resources McGee-Projekt, Noram Lithiums Zeus-Projekt und Nevada Lithiums Bonnie Claire-Projekt. Allerdings sind all diese Firmen in der Entwicklung schon deutlich weiter fortgeschritten als Rover und verfügen bereits über eine Ressourcenschätzung gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101.

Bei Rover Metals dürfte man hoch erfreut sein, dass jetzt die nächste Phase in der Erkundung von LGL eingeläutet werden kann. Sollten die Bohrungen erfolgreich sein, könnte das möglicherweise wieder Schwung in die – nach wie vor riskante – Aktie bringen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Rover Metals Corp. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Rover Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Rover Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.