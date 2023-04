MAMA Aktien - Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon legen ihre Zahlen vor

Amazon, Alphabet, Microsoft und die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms werden in dieser Woche ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen - und die Ergebnisse könnten die großen US-Indizes ins Schwanken bringen.

Big Tech beeinflusst die Indizes

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Unternehmen den breiten Markt beeinflussen. Microsoft Amazon, Meta und Alphabet (MAMA) haben in diesem Jahr zwischen 18 % und 70 % zugelegt, und ihre gemeinsame Marktkapitalisierung - etwa 5,1 Billionen US-Dollar - macht etwa 15 % der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 aus. Im Nasdaq 100-Index haben die Aktien sogar eine Gewichtung von 30%. Daher können diese Quartalszahlen die Richtung des US-Aktienmarktes in naher Zukunft beeinflussen. An der Wall Street erwarten die Analysten, dass die Gewinne von Microsoft, Alphabet und Meta im Durchschnitt um 4,5 % gegenüber dem Vorquartal steigen werden, wobei Meta um 11,8 % zulegen soll. Im Gegensatz dazu dürfte die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr allerdings um fast 16 % sinken. Nach der impliziten Volatilität des Aktienoptionsmarktes erwarten die Anleger in dieser Woche die höchste Volatilität bei den Aktien von Meta Platforms. Bis Freitag liegt die geschätzte Volatilität bei fast 10 %. An zweiter Stelle steht Amazon mit einer impliziten Volatilität von 7,6 % für seinen Aktienkurs. Für die Aktien von Alphabet erwarten die Optionsmarktanleger bis zum Ende der Woche eine Schwankungsbreite von 6 % und für Microsoft von 4,6 %.

Microsoft und Alphabet berichten gleichzeitig

Sowohl Microsoft als auch Alphabet werden ihre Ergebnisse nach der Schlussglocke am 26. April bekannt geben. Die Aktien von Microsoft sind seit ihrem Tiefststand im Januar um 30 % gestiegen, während Alphabet im selben Zeitraum inmitten der allgemeinen Erholung der Tech-Aktien im Jahr 2023 um 23 % zugelegt hat.

Die Rivalität der beiden Unternehmen hat sich seit dem Einstieg von Microsoft bei ChatGPT und damit dem direkten Angriff auf Google deutlich zugenommen. Es wird spannend, zu sehen sein, wie beide Unternehmen das letzte Quartal hinter sich gebracht haben. Im vergangenen Quartal meldeten beide Tech-Giganten einen Rückgang ihres Umsatzwachstums aufgrund einer schwächeren Nachfrage. Die Frage, ob sie die Anleger von ihren Aussichten in den neuen Wachstumsbereichen wie Cloud- und KI-Anwendungen überzeugen können, wird, daher entscheidend für die Beurteilung der kurzfristigen Kursentwicklung sein.