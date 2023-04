Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 10-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Canada Nickel stößt auf weitere, riesige Nickelvererzung

Canada Nickel meldete kürzlich eine neue Nickelentdeckung auf dem Grundstück Midlothian mit größerer potenzieller Ausdehnung als das Flaggschiffgrundstück Crawford. Die ersten vier Bohrungen durchschnitten mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit mineralisiertem Dunit auf einer Streichlänge von zwei Kilometern. Es handelt sich dabei um eine oberflächennahe Mineralisierung mit weniger als fünf Meter dickem Deckgebirge. Vorläufige mineralogische Proben aus den ersten beiden Löchern bestätigten eine Mineralisierung, die von Awaruit dominiert wird, einem gewinnbaren Mineral aus einer Nickel-Eisen-Legierung sowie mehr als das Dreifache des Crawford-Gehalts an Brucit, der für die Kohlenstoffbindung sehr reaktiv ist.

News: Canada Nickel meldet neue Nickelentdeckung auf dem Grundstück Midlothian mit größerer potenzieller Ausdehnung als das Flaggschiffgrundstück Crawford

Canada Nickel erweitert Mineralisierung auf Texmont

Weiterhin gab Canada Nickel Untersuchungsergebnisse bekannt, die auf eine Erweiterung der hochgradigen, oberflächennahen Nickelmineralisierung auf dem Grundstück Texmont, 36 Kilometer südlich von Timmins, Ontario, hinweisen. Das Unternehmen hat im Rahmen eines Explorationsprogramms zur Unterstützung der Erschließung einer Ressource 39 Bohrungen auf insgesamt 9.696 Metern niedergebracht. Die Mineralisierung wurde auf einer Länge von 1 Kilometer entlang des Streichs bis zu einer maximalen Tiefe von 444 Metern gebohrt, wo sie weiterhin offen ist. 9 der aktuellen 16 Löcher lieferten hochgradige (über 1 % Nickel) Mineralisierungsabschnitte wie etwa 3 Meter mit 1,4 % Nickel innerhalb von 13,5 Metern mit 0,82 % Nickel innerhalb von 52,5 Metern mit 0,5 % Nickel.

News: Canada Nickel erweitert hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung bei Texmont

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Fury Gold Mines von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Fury Gold Mines. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,50 CA$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Fury Goldmines und 1,50 USD Kursziel

Unternehmensnews

Aurania Resources friert Honorarzahlungen an Direktoren ein

Aurania Resources gab jüngst bekannt, dass die Direktoren des Unternehmens zugestimmt haben, ihre Direktorenhonorare ab dem Quartal, das am 31. März 2023 endete, bis zum 31. Dezember 2023 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld zu erhalten. Jedem Direktor wurden 13.392 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,46 Dollar als Ersatz für seine Direktorenhonorare für das erste Quartal 2023 gewährt. Insgesamt wurden 53.568 Aktienoptionen gewährt. Das Unternehmen wird in jedem Quartal Aktienoptionen gewähren, deren beizulegender Zeitwert den verwirkten Direktorenhonoraren entspricht, wobei der Ausübungspreis einen Cent über dem Schlusskurs der Aurania-Aktie am Tag vor der Gewährung liegt und jederzeit über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Ausgabetag ausgeübt werden kann. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass alle Konzessionsgebühren für seine Mineralliegenschaften in Ecuador bezahlt wurden und diese Konzessionen vollständig erneuert wurden und in gutem Zustand sind.

News: Aurania gibt die Gewährung von Optionen anstelle von Direktorhonoraren bekannt

Aurania Resources vermeldet Explorationspläne

Weiterhin vermeldete Aurania Resources seine für 2023 geplanten Explorationsaktivitäten. Da die Konzessionen für seine Mineralliegenschaften in Ecuador vollständig erneuert wurden und nach Zahlung aller Konzessionsgebühren im März für ein weiteres Jahr gültig sind, ist das Unternehmen in der Lage, die Explorationsprogramme für 2023 zu entwickeln.

News: Aurania gibt für 2023 geplante Explorationsaktivitäten bekannt

Calibre Mining vermeldet Bohrresultate

Calibre Mining vermeldete vor wenigen Tagen weitere Bohrergebnisse aus der zweiten Phase seines Diamantkernbohrprogramms auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Golden Eagle. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 2,98 g/t Au über 87,17 Meter, 2,27 g/t Au über 47,55 Meter und 3,70 g/t Au über 48,55 Meter sowie 3,29 g/t Au über 26,82 Meter und auf 3,36 g/t Au über 37,80 Meter. Die Bohrergebnisse der drei Bohrungen in der gesamten Liegenschaft bestätigen zusätzliche mächtige Abschnitte mit Goldmineralisierungen, die mit den zuvor gemeldeten Bohrergebnissen der ersten Phase übereinstimmen.

News: Calibre meldet Ergebnisse der zweiten Bohrphase auf seinem Projekt Golden Eagle und beginnt mit detaillierten metallurgischen Studien

Calibre Mining startet hochgradigen East-Borosi-Abbau

Weiterhin gab Calibre Mining bekannt, dass der Abbau in der zu 100 % unternehmenseigenen, neuen hochgradigen Tagebaumine Eastern Borosi begonnen hat. Mit den Reserven des Tagebaus Eastern Borosi bei Guapinol von 6,8 g/t Gold ist die Gesellschaft weiterhin auf dem besten Weg, im Jahr 2023 eine konsolidierte Produktion von 250.000 bis 275.000 Unzen zu erreichen, was einer Steigerung von 20 % gegenüber 2022 entspricht.

News: Calibre beginnt mit dem Abbau im hochgradigen Ost-Borosi-Tagebau (6,8 g/t Gold)

Century Lithium gibt Status zur Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions

Century Lithium verkündete jüngst, dass das Unternehmen von Koch Technology Solutions ("KTS") die Ausrüstung für das Li-Pro™-Verfahren von KTS zur direkten Lithiumextraktion erhalten hat. Die KTS-Ausrüstung wurde installiert und ist nun in der Lithiumextraktionsanlage von Century Lithium im Amargosa Valley, Nevada, USA, in Betrieb. Die Zusammenarbeit zwischen Century Lithium und KTS beginnt mit einem Feldversuch der Ausrüstung Li-Pro™ von KTS zur Behandlung der Prozesslösungen, die in der Pilotanlage bei der Auslaugung von Tonsteinmassenproben aus dem unternehmenseigenen Clayton Valley Lithium-Projekt erzeugt werden. Nach der erfolgreichen Installation verlief der Betrieb der KTS-Ausrüstung während einer ersten 7-tägigen Inbetriebnahme sehr gut. Die Ergebnisse des Programms werden KTS in die Lage versetzen, Century Lithium Konstruktions- und Kostendaten für eine großtechnische Installation der DLE-Anlage auf dem Projekt von Century Lithium zu liefern.

News: Century Lithium informiert über den aktuellen Stand der Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions

Discovery Silver generiert 45 Millionen CA$

Discovery Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Clarus Securities Inc. und Cormark Securities Inc. im Namen eines Maklerkonsortiums abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 37.500.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 1,20 CA$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von bis zu ca. 45.000.000 CA$ zu emittieren. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der kontinuierlichen Weiterentwicklung und der Verringerung des Risikos des Projekts Cordero sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Discovery Silver kündigt ein öffentliches Angebot im Wert von 45 Millionen Dollar an

District Metals erhält Genehmigung für Weltklasse-Minerallizenz

District Metals gab kürzlich bekannt, dass Bergslagen Metals AB (eine 100%ige schwedische Tochtergesellschaft von District) von der Bergbaubehörde Bergsstaten die Genehmigung für den Antrag auf Erteilung der Minerallizenz Viken Nr. 1 erhalten hat, die etwa 68 % der polymetallischen Lagerstätte Viken im Bezirk Jämtland in Mittelschweden umfasst. Die Lagerstätte Viken ist die größte unerschlossene, in Alaunschiefer lagernde Vanadium-Uran-Molybdän-Nickel-Kupfer-Zink-Lagerstätte in Schweden und gehört gemessen an den gesamten historischen Mineralressourcen an Vanadium und Uran zu den größten Lagerstätten der Welt.

News: District erhält Genehmigung für Antrag auf Minerallizenz, die den größten Teil der polymetallischen Lagerstätte Viken in Mittelschweden umfasst

Fury Gold Mines startet Bohrkampagne

Fury Gold Mines vermeldete vor kurzem, dass das Explorationsbohrprogramm 2023 auf dem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec begonnen hat. Das Bohrprogramm 2023 wird 10.000 bis 15.000 Meter umfassen und sich auf die Ziele Western Hinge, Gap-Zone und North Limb konzentrieren, um auf dem Erfolg der Bohrungen in Jahr 2021 und 2022 aufzubauen. Die Bohrungen werden sich zunächst auf das Ziel Western Hinge konzentrieren, da das Unternehmen bestrebt ist, die hochgradige Goldlagerstätte Eau Claire zu erweitern. Die Bohrungen auf der Liegenschaft Percival werden später im 2. Quartal 2023 beginnen.

News: Fury beginnt Bohrprogramm 2023 auf der Lagerstätte Eau Claire

Gold Terra Resource vermeldet Bohrresultate

Gold Terra Resource gab vor kurzer Zeit zusätzliche Untersuchungsergebnisse aus den Bohrlöchern GTCM23- 04 3 bis 48 bekannt, die in der Zone Yellorex North im Rahmen des Phase-1-Winterbohrprogramms auf dem Grundstück Con Mine Option in Yellowknife, NWT, gebohrt wurden. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 1,7 g/t Gold auf 4,34 Metern, einschließlich 3,96 g/t Gold auf 1,36 Metern.

News: Gold Terra meldet zusätzliche Bohrergebnisse mit 3,06 g/t Gold auf 6 Metern in der Zone Yellorex North auf dem Con Mine Option Property

Hannan Metals wird in erster Bohrung in Irland fündig

Hannan Metals vermeldete jüngst, dass die Bohrungen auf dem Zink-Silber-Blei-Ziel Kilmurry in Irland begonnen haben und direkt auf eine seismische Anomalie abzielen, die als Massivsulfide in 700 Metern vertikaler Tiefe interpretiert wird. Das Ziel befindet sich innerhalb des Kilmurry-Verwerfungssystems und stellt ein syn-sedimentäres Rampen-Relais-Verwerfungssystem dar, das über 15 Kilometer lang und bis zu 2 Kilometer breit ist und eine vertikale Verschiebung von über 700 Metern aufweist. Dies stellt eine der größten in Irland kartierten Verschiebungen auf Beckenebene dar und bildet ein überzeugendes großräumiges Ziel, wobei die historischen Ergebnisse als die distalen Teile eines großen Mineralisierungssystems interpretiert werden.

News: Hannan-Bohrungen in Kilmurry in Irland

IsoEnergy gibt Explorationsupdate

IsoEnergy vermeldete kürzlich ein Update zu den Explorationsaktivitäten im Winter 2023 auf den Projekten Larocque East, Hawk und Geiger, die alle in der nordöstlichen Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan liegen. Demnach hat das Unternehmen fünf Bohrlöcher bei Hawk mit insgesamt 4.273 Metern abgeschlossen, sechs Bohrlöcher mit insgesamt 1.909 Metern bei Larocque East abgeschlossen und den Abschluss der geophysikalischen Bodenuntersuchungen in Larocque East, Geiger und Hawk vermeldet.

News: IsoEnergy gibt Update zur Winterexploration

Karora Resources vermeldet bedeutende Erweiterung

Karora Resources meldete jüngst bedeutende Ergebnisse aus den Goldexplorationsbohrungen, die auf die Zone Fletcher in der Mine Beta Hunt abzielen. Die Bohrungen durchteuften eine starke Mineralisierung in der Zielposition, was die aktuelle Interpretation unterstützt und die bohrgestützte potenzielle mineralisierte Zone um 900 Meter vom nächsten Bohrabschnitt auf eine Gesamtstreichlänge von 1,4 Kilometern erweitert. Dieses Ergebnis untermauert und verbessert die zuvor gemeldeten Ergebnisse. Das Unternehmen stieß unter anderem auf 6,5 g/t über 26,0 Meter, einschließlich 9,9 g/t über 6,0 Meter sowie auf 46,5 g/t über 7,0 Meter, einschließlich 262 g/t über 0,7 Meter.

News: Karora Resources meldet bedeutende Erweiterung der Fletcher-Scherzone um 0,9 km auf 1,4 km potenzielle mineralisierte Streichlänge mit Abschnitten von 6,5 g/t über 26 Meter und 46,5 g/t über 7,0 Meter

Karora Resources vermeldet Rekordquartal

Weiterhin gab Karora Resources eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 39.810 Unzen für das erste Quartal 2023 aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt. Der ungeprüfte konsolidierte Kassenbestand von Karora belief sich zum 31. März 2023 auf 65,8 Millionen US$ und entsprach damit dem Budget für das Quartal. Die Rekord-Goldproduktion von 39.810 Unzen im ersten Quartal versetzt das Unternehmen in eine sehr gute Ausgangsposition, um die Jahresprognose für 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen.

News: Karora meldet beste Quartalsproduktion aller Zeiten und produziert 39.810 Unzen Gold

MAG Silver feiert erste kommerzielle Auslieferung

MAG Silver gab jüngst bekannt, dass es von Fresnillo Plc, dem Betreiber der Mine Juanicipio darüber informiert wurde, dass die Konzentratproduktion in der hochgradigen Mine Juanicipio mit der Lieferung der ersten kommerziellen Blei- und Zinkkonzentrate Ende März 2023 begonnen hat. Regelmäßige Konzentratlieferungen haben begonnen und sind für die Zukunft geplant. Die Bauarbeiten sind nun im Wesentlichen abgeschlossen, die Inbetriebnahme und das Anfahren der Prozessanlage sind gut verlaufen, und wir freuen uns darauf, in den nächsten Monaten auf die geplanten Raten hochzufahren. Im März 2023 lag die Vermahlungsrate bei etwa 60% der geplanten Rate und lieferte durchschnittlich 2.476 Tonnen pro Tag, wobei die Rate zeitweise bis zu 3.900 Tonnen pro Tag erreichte. Die aktuelle Mühlenbeschickung ist eine Kombination aus mineralisiertem Material aus unterirdischen Abbaustellen und niedrig gradigen Halden, die für die Inbetriebnahme vorgesehen waren. Der Bergbaubetrieb läuft weiterhin wie geplant und wird die hochgradige Beschickung erhöhen, sobald sich die Anlage der kommerziellen Produktion nähert und die Gewinnungsraten mit der Planung übereinstimmen.

News: Juanicipio liefert erste kommerzielle Konzentrate aus

Torq Resources schließt Finanzierung ab

Torq Resources vermeldete vor kurzem, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung mit einem Erlös von 6.260.339 CA$, bestehend aus 10.433.899 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 CA$ pro Einheit, abgeschlossen hat. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration der unternehmenseigenen Projekte Santa Cecilia und Margarita sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

News: Torq schließt Finanzierung über 6,26 Millionen Dollar ab

Tudor Gold startet Bohrkampagne

Tudor Gold gab jüngst bekannt, dass die Crews zur Vorbereitung des bevorstehenden 2023er Explorationsprogramms auf dem Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Treaty Creek, dass sich im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia befindet, mobilisiert wurden. Die Crews transportieren nun schweres Gerät und Bohrzubehör zu den Treaty Creek Konzessionsflächen entlang der Winterzufahrt von der nahe gelegenen Brucejack Mine Access Road und bereiten die Camps für die bevorstehende 2023er Explorationskampagne vor, die voraussichtlich Anfang Mai beginnen wird. Das Explorationsprogramm im Jahr 2023 wird ein Bohrlochprogramm mit einer Gesamtlänge von mindestens 20.000 Metern bei der Goldstorm Lagerstätte umfassen und auf die nördlichen und nordöstlichen Mineralerweiterungen abzielen.

News: https://tudor-gold.com/tudor-gold-prepares-for-2023-exploration-progra ...

U.S. GoldMining wagt IPO

U.S. GoldMining gab vor kurzer Zeit die Preisgestaltung des öffentlichen Erstangebots von 2.000.000 Einheiten von USGO zu einem Erstausgabepreis von 10,00 $ pro Einheit bekannt. Der Bruttoerlös von USGO aus dem Angebot wird sich voraussichtlich auf 20,0 Millionen $ belaufen, vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen und anderen von USGO zu zahlenden Angebotskosten. Nach Abschluss des Angebots wird GoldMining 9.622.491 Stammaktien von USGO halten, was ungefähr 79 % der ausstehenden Stammaktien entspricht.

News: U.S. GoldMining gibt Preisgestaltung des 20-Millionen-Dollar-Börsengangs bekannt

Vizsla Silver stößt auf hochgradige Vererzung

Vizsla Silver gab kürzlich die Ergebnisse aus sechs neuen Bohrungen bekannt, die auf die südliche Erweiterung des Erzganges Napoleon auf dem zu 100% unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko zielten. Die neuen Bohrergebnisse konzentrieren sich auf den westlichen Teil des Gebiets und sind Teil von Vizslas laufendem 90.000 Meter umfassenden Ressourcen-Infill- und Erweiterungs-/Entdeckungsbohrprogramm. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 1.085 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 4,00 Meter wahre Mächtigkeit.

News: Vizsla Silver durchteuft hochgradige Mineralisierung bei Napoleon - 1.085 g/t AgÄq über 4,00 m

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

