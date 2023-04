Effektive Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung in der Pflege 10.000-Euro-Bonus und kostenlose E-Autos für Pflegekräfte? (FOTO)

Hannover (ots) - Die Suche nach qualifizierten Pflegekräften stellt Kliniken und

Pflegeeinrichtungen vor große Herausforderungen. Immer mehr setzen auf

unkonventionelle Methoden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig an

sich zu binden. Dazu zählen auch extreme Maßnahmen wie die Ausgabe von E-Autos

oder eine Willkommensprämie in Höhe von 10.000 Euro. Doch welche Wirkung haben

diese Maßnahmen tatsächlich? Können sie helfen, den Mangel an Pflegekräften zu

mildern und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen?



"Besonders wichtig bei Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung in der

Pflege ist es, das bestehende Personal nicht zu vernachlässigen - sonst kann das

Gegenteil eintreten", betont Max Grinda, ein erfahrener Recruiting-Berater, der

bereits über hunderte Pflegeeinrichtungen unterstützt hat. In diesem Artikel

teilt er seine Expertise und gibt wertvolle Tipps, welche Strategien wirklich

effektiv sind, um Pflegekräfte zu gewinnen und langfristig an die Einrichtung zu

binden.