Uber: War da was mit Inflation und Rezession? Hammer-Kursziele von Analysten

Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent. Uber meldete einen Nettoverlust von 157 Millionen US-Dollar oder acht Cent pro Aktie. Im vergangenen Jahr waren es noch 5,9 Milliarden US-Dollar oder 3,03 US-Dollar pro Aktie gewesen.

"Wir haben im ersten Quartal eine Rekordprofitabilität und einen rekordverdächtigen freien Cashflow erzielt. Wir sind bereit, die Profitabilität im zweiten Quartal erneut zu steigern", zitiert Bloomberg Finanzvorstand Nelson Chai in der Erklärung.

Auch CEO Dara Khosrowshahi betont, Uber habe einen "starken Start" für das Jahr hingelegt. Die globale Größe des Unternehmens verschaffe zudem einen "signifikanten Datenvorteil" gegenüber den Konkurrenten. Dies ermögliche es Uber, KI-Lösungen auf der Kunden- und Verdienerseite seines Geschäfts einzusetzen.

Für das zweite Quartal 2023 rechnet Uber mit einem bereinigten EBITDA von 800 bis 850 Millionen US-Dollar.

"Dies war ein Quartal, das Uber in seinem Headquarter einrahmen sollte, da es auf eine 'neue und verbesserte' Uber-Geschichte in der Zukunft hindeutet", schreibt Dan Ives, Wedbush-Analyst, in einer Notiz an Investoren.

Evercore-Analyst Mark Mahaney geht davon aus, dass Uber ein zunehmend positives EBITDA einen positiven freien Cashflow haben werde. Sein Kursziel legt er bei 75 US-Dollar fest – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 152 Prozent.

Uber-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf um über 32 Prozent an Wert hinzugewonnen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,58 US-Dollar.

Die Uber Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,87 % und einem Kurs von 34,99USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion