JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underweight' - Ziel 31,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,10 Euro belassen. Der Ausblick für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr bedeute Korrekturbedarf für die Markterwartungen nach unten, schrieb Analyst Dominic O'Kane am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Der Cashflow habe seine Erwartungen allerdings solide getoppt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:36 / BST

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 34,82EUR gehandelt.



Rating: Underweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 31,10 Euro