USCM erhält Bohrgenehmigung für Clayton Ridge

Vancouver, British Colombia / 11. Mai 2023 - US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen") (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-met ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Bureau of Land Management ("BLM") die Absichtserklärung ("NOI") für das Phase-1-Bohrprogramm auf dem Clayton Ridge Lithium Grundstück ("Clayton Ridge" oder das "Projekt") genehmigt hat. Das Projekt befindet sich im Esmeralda County, Nevada, und erstreckt sich über insgesamt etwa 3.600 Acres in der Region Clayton Valley, der einzigen Lithium produzierenden Region in den USA.

Clayton Ridge befindet sich in den vulkanischen Bergen oberhalb des Clayton Valley. Die vulkanischen Berge stellen möglicherweise die Quelle des Lithiums im unteren Talsystem dar, da die Entstehung des Lithiums in der Region vulkanischer Natur ist. USCM hat das Recht auf eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt, sofern im Jahr 2023 folgende Bedingungen erfüllt werden: (i) Durchführung von Bohrungen auf 1.500 Metern auf dem Projekt, (ii) Zahlung von 75.000 US$ in bar an den Grundstücksverkäufer und (iii) Ausgabe von 500.000 Stammaktien des Unternehmens an den Grundstücksverkäufer. Nach Erfüllung der vorgenannten Bedingungen wird USCM eine 100%ige Beteiligung an Clayton Ridge erwerben.

Die NOI genehmigt eine Fläche von 4,72 Acres, die 11 Bohrflächen und etwa 2.900 Meter gebaute Straßen umfassen wird. Nach Abschluss dieses Bohrprogramms wird sich das Unternehmen bemühen, weitere Flächen zurückzugewinnen, um mit nachfolgenden Programmen vor der Fertigstellung eines Betriebsplans voranzukommen. Westland Engineering & Environmental Services, Inc. hat den nun genehmigten NOI vorbereitet und beim BLM eingereicht.

Das Unternehmen trifft derzeit operative Vorkehrungen für den Beginn der Bohrungen auf Clayton Ridge und wird in Kürze weitere Einzelheiten bekannt geben.

Management-Kommentar

Darren Collins, Chief Executive Officer und Direktor von USCM, kommentiert: "Wir danken dem BLM für ein effizientes und professionelles Genehmigungsverfahren. USCM verfügt nun über ein vollständig bohrbereites und genehmigtes Grundstück, das wir in naher Zukunft erproben wollen."

QP-Erklärung

Robert J. Johansing, BSc (Geologie), MSc (Wirtschaftsgeologie), der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (die "QP") ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Robert J. Johansing ist ein Berater des Unternehmens.