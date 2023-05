DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SOFTWARE AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Software AG von 20 auf 32 Euro angehoben und damit an das Übernahmeangebot des Technologieinvestors Silver Lake angepasst. Die Einstufung beließ Analystin Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Hold"./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:45 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

