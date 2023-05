Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.05.2023

Kursziel: 8,00 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Basic Engineering des Converter-Projekts in Guben abgeschlossen - Finanzierungsfrage steht kurzfristig im Vordergrund



Rock Tech hat jüngst den Abschluss der letzten technischen Studie zur Errichtung des Lithium-Converters in Guben bekannt gegeben, sodass die Bauphase planmäßig vorangeht. Zudem wurde die Deutsche Bank als 'Placement Agent' für die Projektfinanzierung benannt.



Planungsphase abgeschlossen: Die sogenannte "Front-End-Loading-Studie Stufe 3" (FEL3) enthält ausführliche Spezifikationen zu Bau, Inbetriebnahme, Ramp Up und Betrieb des zukünftigen Lithiumhydroxid-Converters sowie genauere Kostenannahmen. Damit wurden die Ausführungs- und Entwurfsplanungen (Basic Engineering) für alle Anlagenbereiche abgeschlossen. Anhand der Studie kann nun die finale Auswahl der Anlagenkomponenten und die Konkretisierung der Prozessschemata vorgenommen werden. Da sich die in der vorgelagerten "Bankable Project Study" (BPS) getroffenen Annahmen als belastbar erwiesen haben, sind keine Änderungen am avisierten Produktionsverfahren zur Lithiumgewinnung erforderlich. Nachdem Rock Tech im März 2023 die erste Teilgenehmigung (TG1) zur Errichtung aller nicht-prozessrelevanten Gebäude und der Infrastruktur am Standort Guben erhalten hatte, erwartet das Unternehmen die volle Genehmigung (TG2) bis spätestens Q4/23. Die Inbetriebnahme ist weiterhin für Q4/25 geplant, wobei Lithiumhydroxid Monohydrat (LHM) in Batteriequalität erstmals in Q1/26 die Anlage verlassen soll.



Wirtschaftlichkeit des Converters belegt: Die FEL3-Studie liefert eine wesentlich genauere Projektkalkulation und basiert laut Rock Tech auf bereits vorliegenden konkreten Angeboten vor allem seitens europäischer Lieferanten und Engineering-Dienstleister. Der Kapitalwert der Anlage nach Steuern liegt demnach nun bei 1,246 Mrd. USD (Diskontierungsfaktor: 8%). Aus dem Betrieb soll ein geschätztes operatives Ergebnis (EBITDA) von 305 Mio. USD p.a. bzw. ein jährlicher Cashflow nach Steuern von 199 Mio. USD resultieren. Der Kalkulation liegen geschätzte Betriebskosten i.H.v. 5.252 USD/t LHM und ein Durchschnittserlös von 31.771 USD/t LHM zugrunde. Demgegenüber stehen inflationsbedingt nochmals erhöhte CAPEX von 762 Mio. USD. Die Anlage dürfte sich laut Studie 3,6 Jahre nach dem SOP amortisieren. Wir haben unser Modell auf Basis der konkreteren Angaben überarbeitet, nehmen aufgrund der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten aber einen niedrigeren Absatzpreis von rund 25,4 Tsd. USD/t LHM an und gehen im Jahr 2026 zunächst von 12.000 t LHM-Absatz aus, was der halben Produktionskapazität bei Vollauslastung entspricht.



Finanzierungsfrage steht kurzfristig im Vordergrund: Nach Mandatierung der Deutschen Bank zeigt sich Rock Techs Management zuversichtlich, innerhalb der nächsten Monate die notwendigen Partnerschaften zur (Eigenkapital-)Finanzierung des Projekts abzuschließen. Wir haben bislang keine Eigenkapitalmaßnahmen modelliert, gehen aber unverändert davon aus, dass rund 30% der Investitionssumme aus EK zu decken sind.

Fazit: Die Erfolgsaussichten für die Finanzierung des Converters haben sich durch die FEL3-Studie sowie die Gewinnung eines namhaften Placement Agents u.E. erheblich verbessert. Wenngleich noch signifikante Verwässerungseffekte zu erwarten sind, erachten wir das Chance-Risiko-Verhältnis bei Rock Tech weiterhin als sehr attraktiv. Folglich bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 8,00 CAD.





