Deutsche Bahn kündigt Tausende neue Jobs und modernere Bahnhöfe an

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will der schweren Krise des Konzerns mit einem massiven Personalaufbau, mehr Geld für das marode Netz und moderneren Bahnhöfen begegnen. "Wir stellen allein in diesem Jahr 3.000 Fachkräfte ein - Bauprojektplaner und -überwacher", kündigte der für das Netz zuständige Konzernvorstand Berthold Huber an.



"Damit und mit Investitionen in einen modernere Baumaschinenpark werden wir die Kapazitäten unserer eigenen Bahn-Bau-Sparte verdoppeln", sagte Huber der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). Ziel sei es, die nötige Sanierung des eigenen Netzes voranzutreiben. Der Konzern will mit zusätzlichem Personal zudem stärker gegen Risiken der Sabotage vorgehen.