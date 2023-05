BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Das Wachstum in der Branche für Industriegase setze sich zügig fort, da die robusten Sektoraussichten weiterhin intakt seien, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Air Liquide hätten im ersten Quartal auch die von ihm nicht bewerteten Konkurrenten Linde und Air Products eine weiterhin robuste Geschäftslage unter Beweis gestellt./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 10:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 163EUR gehandelt.



