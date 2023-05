UBS hebt Ziel für Covestro auf 41 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro nach einer Investorenkonferenz von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der Veranstaltung sei, dass es vom ersten zum zweiten Quartal keine erkennbaren Verbesserungen in den Endmärkten der Konsumgüter- und Industriechemie-Unternehmen gibt, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Covestro, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da der Abbau von Lagerbeständen fast abgeschlossen sei, hätten sich die Aussichten für das zweite Halbjahr 2023 aber verbessert. Der Druck auf die Herstellungskosten sei weniger akut, vor allem dank gesunkener Energiepreise./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 16:37 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 39,82EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: UBS

Kursziel: 41 Euro