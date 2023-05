PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas haben am Montag keinen einheitlichen Trend aufgewiesen. Der Aufwärtsschub vom Wochenschluss wurde damit zum Auftakt in die neue Handelswoche nur zum Teil mitgenommen. In Warschau und Prag ging es nach oben, Budapest trat auf der Stelle.

Der Wig-20 legte in Warschau um weitere 0,62 Prozent auf 2004,72 Punkte zu, nachdem er bereits am Freitag 2,7 Prozent gewonnen hatte. Für den marktbreiten Wig ging es um 0,79 Prozent auf 65 430,97 Zähler hinauf. Am polnischen Aktienmarkt gingen die Zuwächse durch die verschiedenen Branchen. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN Orlen mit plus 0,3 Prozent, PZU mit plus 0,2 Prozent, PKO Bank mit plus 0,8 Prozent und Allegro mit plus 0,6 Prozent.