"Lufthansa und Airbus verbindet eine ganz besondere Partnerschaft. Wir arbeiten seit der Gründung von Airbus bei vielen Neuentwicklungen und Forschungsprojekten eng und vertrauensvoll zusammen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei der Übergabe am Hamburger Airbus-Werk in Finkenwerder. Die Hansestadt ist nach Seattle (Boeing ) und Toulouse (Airbus) der weltweit drittgrößte Standort im Flugzeugbau. Spohr betonte, die Lufthansa sei bereits viermal Erstkunde bei Airbus-Flugzeugen gewesen, zuletzt beim Modell A320neo.

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat am Mittwoch in Hamburg die 600. Maschine an die Lufthansa übergeben. Der Airbus A321neo mit dem Kennzeichen D-AIEQ trägt den Taufnamen der Stadt Münster und wurde für das Jubiläum mit einer Sonderlackierung versehen, die in großen Ziffern die Zahl 600 zeigt.

Airbus übergibt in Hamburg 600. Maschine an die Lufthansa

