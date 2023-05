Vancouver, British Columbia, Kanada, den 24. Mai 2023 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC) (FWB: DTC) (USOTC: DTCFF), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer präklinischen Studie zur Bewertung der therapeutischen Wirksamkeit eines gezielt gegen solide Tumore eingesetzten ARM-Impfstoffs der zweiten Generation bekanntgeben zu können.

Die AccumTM-Technologie bietet aufgrund ihren vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten bei der Entwicklung unterschiedlicher Produkte ein großes Zukunftspotenzial. AccumTM fungiert als ein am Endosom ansetzender Wirkstoff, der die Akkumulation des Biopharmazeutikums in den Zielzellen verstärken kann. Das AccumTM-Molekül kann angepasst werden, um eine Reihe von Varianten mit neuartigen und manchmal unerwarteten pharmakologischen Eigenschaften zu erzeugen. Beispielsweise kann die Accum-Variante A1, wenn sie Antigenen beigemischt wird, eine Proteinaggregation bewirken und verschiedene Stressreaktionen in mesenchymalen Stammzellen (MSCs) auslösen, wodurch diese zu wirksamen antigenpräsentierenden Zellen werden.

Das Defence-Team hat kürzlich eine neue Dimer-Form von A1, die als A1-2-Variante bezeichnet wird, entwickelt, die beim Einsatz zur Stimulierung der MSCs alle behandelten Mäuse mit vorher bestehenden Lymphomen heilte. Diese erstaunlichen Ergebnisse wurden durch die Verabreichung einer Dosis erzielt, die nur 40 % der ursprünglichen A1-Dosis zur Erzeugung des ARM-Impfstoffs entsprach.

„Dies ist ein bedeutender Erfolg bei unserem ARM-Impfstoffprogramm, da wir drei wichtige Meilensteine erreicht haben: i) eine einfache Produktion von A1-2, ii) eine verbesserte Stabilität und iii) eine Optimierung mit einer Reduzierung der zur Erzeugung des ARM-Impfstoffs der zweiten Generation benötigten Dosis um 60 %", erklärte Herr Plouffe, CEO und Präsident von Defence.

Defence hat vor Kurzem die von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada verlangten Probeläufe (zur Festlegung des Herstellungsprotokolls) eingeleitet, um seine vor dem Start der Phase I-Studie erforderlichen GMP-Herstellungsschritte zu validieren. Nach dem für den Sommer dieses Jahres erwarteten Abschluss dieser Probeläufe beabsichtigt Defence, seinen Antrag auf Genehmigung einer klinischen Studie (CTA) im dritten Quartal 2023 einzureichen.