Cancom erhöht Jahresziele dank KBC-Übernahme - Aktie zieht an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen der Übernahme der österreichischen KBC Beteiligungs GmbH schraubt der IT-Dienstleister Cancom seine Jahresprognose nach oben. Per 1. Juni soll KBC konsolidiert werden, wie Cancom am Donnerstag in München mitteilte. Im Gesamtjahr erwartet der Cancom-Vorstand den Umsatz deshalb nun zwischen 1,63 und 1,7 Milliarden Euro, nach bisher maximal avisierten 1,39 Milliarden Euro. Von den Erlösen sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 131 bis 141 Millionen Euro bleiben, statt bislang höchstens 124 Millionen Euro. Damit würde Cancom der ersten Einschätzung eines Händlers zufolge, seine eigentlich erst für 2024 avisierten Ziele schon dieses Jahr erreichen. Die im SDax notierte Aktie stieg in Reaktion auf die Neuigkeiten um vier Prozent, zuvor war sie nahezu unbewegt.

