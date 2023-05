Microsoft und Cyberdienste warnen vor chinesischer Hacker-Kampagne

PEKING/WASHINGTON (dpa-AFX) - Staatlich unterstützte chinesische Hacker zielen nach Angaben von Microsoft und Cybersicherheitsdiensten verstärkt auf kritische Infrastruktur in den USA. Ziel der verdeckten Angriffe der als "Volt Typhoon" identifizierten Akteure sei es, Grundlagen für die Störung wichtiger Kommunikation zwischen den USA und Asien zu legen, teilte Microsoft mit. Die Warnung sprachen parallel auch die Cybersicherheitsdienste des "Five Eyes" genannten Geheimdienstbündnisses aus USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland aus.

Das chinesische Außenministerium wies den Bericht am Donnerstag in Peking als unprofessionellen "Flickenteppich mit unterbrochener Beweiskette" zurück. Außenamtssprecherin Mao Ning sah einen "kollektive Desinformationskampagne" der "Five Eyes" und nannte den amerikanischen Auslandsgeheimdienst NSA "die weltweit größte Hackergruppe".