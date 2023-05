Fresenius lässt die Kassen klingeln: Kabi-Ziele erhöht, Anleger jubeln!

Vor allem der Ausbau des Geschäfts mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerpräparaten sowie mit klinischer Ernährung und Medizintechnik sollen das Wachstum von Kabi beschleunigen. Die Nachrichten wurden an der Börse positiv aufgenommen, und die Fresenius-Aktie stieg zeitweise deutlich an.

Kabi hat bereits Veränderungen vorgenommen, um seine Position in den drei Wachstumsbereichen zu stärken. Mit führenden Positionen in verschiedenen attraktiven Gesundheitsmärkten ist das Unternehmen gut positioniert, um von den großen Veränderungen in den Bereichen Biologie, Technologie und Daten zu profitieren. Kabi ist ein Schlüssel zur verbesserten finanziellen Performance des Fresenius-Konzerns.

Das Management von Kabi hat die Ziele angepasst und strebt nun ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum aus eigener Kraft an. Die bereinigte EBIT-Marge wird auf rund 14 Prozent erwartet. Kabi erwartet Wachstum im Bereich Medizintechnik sowie klinischer Ernährung und plant, den Umsatz im Bereich Biosimilars bis 2026 deutlich zu steigern.

Fresenius-Chef Sen setzt seit seinem Amtsantritt massiven Druck auf den Konzern und hat ehrgeizige Renditeziele festgelegt. Der Konzern konzentriert sich zukünftig auf die Geschäftsbereiche Kabi und Helios und wird andere Bereiche wie Fresenius Medical Care und Vamed als Finanzbeteiligungen führen.

wallstreet-online.de mit Material von dpa (AFX)