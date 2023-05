Nvidia's KI-Erfolg beflügelt Aktienkurs - Boom im Rechenzentrum!

Mit einer Umsatzprognose, die die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten um rund 50 Prozent übertrifft, konnte das Unternehmen große Erfolge verzeichnen. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um fast ein Viertel in die Höhe. Nvidia's Chips und Software sind hervorragend für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz geeignet.

Für das laufende Quartal bis Ende Juli prognostiziert Nvidia einen Umsatz von etwa elf Milliarden Dollar, mit einer Spanne von zwei Prozent mehr oder weniger. Dies übertrifft die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten von rund 7,2 Milliarden Dollar deutlich. Firmenchef Jensen Huang betonte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten die enormen Aufträge für die Aufrüstung von Rechenzentren, die verstärkt auf KI-Anwendungen ausgerichtet sind.

Im vergangenen Quartal erreichte Nvidia einen Rekordumsatz von 4,28 Milliarden Dollar im Bereich der Technik für Rechenzentren, was einem Plus von 14 Prozent entspricht. Die von Nvidia entwickelten Technologien, ursprünglich für Grafikkarten gedacht, haben sich bereits seit langem für die rechenintensive Arbeit hinter KI-Anwendungen bewährt. Der aktuelle KI-Hype, ausgelöst durch den Chatbot ChatGPT und Software, die Bilder auf Basis von Textbeschreibungen generieren kann, steigert die Nachfrage nach spezialisierter Technik in Rechenzentren.

Die überraschend hohe Umsatzprognose für das laufende Quartal wirft bei Analysten die Frage auf, ob dies ein Ausreißer oder ein Hinweis auf dauerhaftes Wachstum im Nvidia-Geschäft ist. Jensen Huang betont jedoch, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz erst am Anfang steht. Obwohl der Gesamtumsatz von Nvidia im ersten Geschäftsquartal, das Ende April abgeschlossen wurde, um 13 Prozent auf 7,19 Milliarden Dollar gesunken ist, verzeichnet das Unternehmen dennoch einen Gewinn von 2,04 Milliarden Dollar gegenüber 1,62 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum und einer vielversprechenden Prognose für das kommende Quartal ist Nvidia auf dem besten Weg, weiterhin von der boomenden Künstlichen Intelligenz zu profitieren. Die steigende Nachfrage nach spezialisierter Technik für Rechenzentren und die bewährte Leistung der Nvidia-Technologien machen die Aktie zu einer vielversprechenden Investition. Angesichts der Tatsache, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz erst am Anfang steht, könnte dies erst der Anfang einer langfristigen Erfolgsgeschichte für Nvidia sein.

wallstreet-online.de mit Material von dpa (AFX)