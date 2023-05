Auftrags-Hammer! Berliner IVU AG erobert Schweizer Bahnen mit Großauftrag

Die IVU Traffic Technologies AG, ein in Berlin ansässiges Unternehmen, hat sich kontinuierlich als führender Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr behauptet. Mit ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und ihrem anhaltenden Wachstum setzt sie ihren Erfolgskurs fort und startet nun mit einem bedeutenden Projekt mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) namens "Integrierte Produktionsplanung".

Das Ziel ist eine Neuausrichtung in der Planung, Optimierung und Verwaltung der Schlüsselressourcen: Fahrzeuge und Personal. Die Wahl fiel auf das weltweit erprobte Standardprodukt IVU.rail, das bereits von zahlreichen Eisenbahnunternehmen genutzt wird.

Als Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr hat sich die IVU Traffic Technologies AG in einem internationalen Ausschreibungsverfahren erfolgreich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. IVU hat sich als fester Bestandteil in der Verkehrstechnologie-Branche etabliert, indem es effiziente Lösungen für komplexe Herausforderungen bietet.

Der abgeschlossene Vertrag ist auf Langfristigkeit ausgelegt: geplant sind zunächst 8 Jahre mit der Option auf eine Verlängerung um weitere 10 Jahre. Dieser Vertrag umfasst nicht nur die Lizenzierung, sondern auch die Implementierung und Wartung von IVU.rail.

Die zukünftigen Aussichten für IVU sind sehr vielversprechend. Durch den Vertrag mit den SBB wird IVU seine Position im Markt weiter stärken können. Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung im Verkehrssektor bieten IVU enorme Wachstumschancen, da ihre technologischen Lösungen den Bedarf an effizienter und nachhaltiger Mobilität decken. Dieser Vertrag mit der SBB unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeiten von IVU und seine innovativen Lösungen, was zu weiteren Chancen auf globaler Ebene führen könnte.

Für Anleger bleibt es spannend.