Nordex Aktie profitiert von Kaufempfehlung

Singla sieht derzeit ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Die meisten der jüngsten Belastungsfaktoren wie Frachtkosten, Komponentenverfügbarkeit, Rohstoffpreise und politischer Stillstand haben sich verbessert oder sind sogar zu treibenden Kräften geworden, so der Experte.

Ein positiver Impuls kam von einer Kaufempfehlung der Societe Generale. Analyst Rajesh Singla schrieb, dass die Stabilisierung der Lieferketten das Vertrauen in die Gewinnentwicklung stärke. Das Kursziel des Experten liegt bei 16 Euro, knapp über dem bisherigen Jahreshoch von 15,63 Euro.

Nordex-Aktien erholten sich am Freitag um 3,9 Prozent auf 11,655 Euro, was dazu führte, dass die Anteilsscheine des Windkraftanlagenherstellers wieder an ihre einfache 200-Tage-Linie zurückkehrten, nachdem sie seit etwa zwei Wochen geschwankt hatten.

