DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Kion nach der Berichtssaison der europäischen Kapitalgüterbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach einem besser als erwarteten ersten Quartal und auch besseren Aussichten für fast alle Branchenunternehmen sorgten Auftragsbestände in Rekordhöhe weiter für eine gute Sichtbarkeit auf das restliche Jahr. 2024 allerdings dürften die Risiken steigen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kion zählt er zu seinen "Key Stock Picks". Ganz anders als der Sektor würden die Aktien des Gabelstaplerkonzerns auf einem historisch niedrigen bewertet./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 17:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 33,04EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m