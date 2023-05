UBS stuft COMMERZBANK AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank von 15,60 auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresstart sei dank unerwartet hoher Zinseeinnahmen stark ausgefellen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei berge das Szenario der Bank noch positives Überraschungspotenzial für die weitere Entwicklung der Nettozinserträge in den Restquartalen. Positiv wertete er auch den genehmigten Aktienrückkauf./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 06:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 9,654EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Daniele Brupbacher

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,30

Kursziel alt: 15,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m