FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem ruhigen Pfingsthandel dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstagmorgen zunächst zurückhalten. Impulse von der Wall Street fehlen - hier wurde tags zuvor nicht gehandelt. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 974 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.

Die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit hatte den Dax am Montag anfangs bis auf 16 079 Punkte getrieben, dann fehlten jedoch in einem dünnen Handel Anschlusskäufe, der Dax schloss leicht im Minus. Anleger wendeten sich nun wieder eher den klassischen Börsenthemen Unternehmensgewinne und Konjunkturdaten zu, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.