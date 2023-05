Der kanadische Edelmetallexplorer NevGold Corp. (TSX-V: NAU, WKN: A3CTE1, ISIN: CA6415361071) setzt auf Geschwindigkeit. Das Vorzeigeprojekt „Limousine Butte“ im US-Bundesstaat Nevada erstreckt sich über 67 km2 entlang des unter Geologen berühmten und für seine reichhaltigen Vorkommen bekannten Carlin-Trends. Trotzdem könnte die Entwicklung des Projekts in einem für Bergbauverhältnisse geradezu raketenartigem Tempo verlaufen.

Dazu trägt einerseits die Lage des 2021 erworbenen Projekts bei: Der Carlin-Trend ist Heimat vieler namhafter Goldbetriebe und die für den Abbau des Edelmetalls wichtige Infrastruktur (Transportwege, Energie, Wasser) längst vorhanden. Wichtiger jedoch: NevGold operiert hier an einem ausgesprochen bergbaufreundlichen Standort.

Umfrage: Nevada ist bester Standort für Bergbau und Exploration

Der Bundesstaat Nevada ist laut einer einschlägigen Branchenumfrage des Fraser Institutes der weltweit beste Standort für Bergbau und Exploration. An der Umfrage nahmen 180 Unternehmen teil, die 62 Jurisdiktionen bewerteten.

Das Ranking setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Der geologischen und der regulatorischen Attraktivität des Standorts. Der Regulierungsrahmen in Nevada gilt als günstig für die Branche – und die Rechtsprechung ebenso.

Deutlich wurde dies zuletzt bei einem vielbeachteten Prozess um die Genehmigung der Thacker Pass Mine, mit der die größte bekannte Lithiumquelle in den USA und die drittgrößte der Welt angezapft werden soll. Das Gericht wies Einwände der Minengegner ab und ebnete damit den Weg für genug Lithium für eine Million E-Autos pro Jahr.

Mit Lithium hat NevGold nichts zu tun – mit Regulierung und Rechtsprechung dagegen schon. Dass die Kanadier dem Standort vertrauen, wird auch an den Beteiligungsverhältnissen des Projekts deutlich: NevGold besitzt 100 % der Anteile an Limousine Butte.

Das Unternehmen will schnell vom Explorations- und Entwicklungsstatus zur Produktion gelangen. Neben technischen und geologischen Gründen – die oxidischen Vorkommen mit niedrigeren Graden erlauben durch ein Heap-Leach-Verfahren eine günstige Produktion, zudem verläuft die Mineralisierung oberflächennah, was sich ebenfalls günstig auf die Kosten auswirkt – spielt auch das regulatorische Umfeld in Nevada eine wichtige Rolle für das Erreichen dieses Ziels.