Bernstein belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 150 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die jüngsten Preissenkungen des Elektroautobauers seien eine Antwort auf unzureichende Nachfrage, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Produktionsniveau habe die Nachfrage überstiegen, was auf unrealistische Zielmengen und eine zunehmende Sättigung in den Marktsegmenten Model 3 sowie Y zurückzuführen sei und sich in längeren Auftragsvorlaufzeiten sowie erhöhten Lagerbeständen widerspiegele. Die Reaktionen der Wettbewerber auf die Preissenkungen von Tesla seien je nach Region unterschiedlich gewesen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 02:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 02:36 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 187,3EUR gehandelt.



Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 150 US-Dollar