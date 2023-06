FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0683 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden unter anderem Umfragewerte aus der Industrie erwartet, die Hinweise auf den Zustand der Konjunktur geben. Zudem stehen Inflationszahlen für den Monat Mai an, die für die Geldpolitik der EZB von großer Bedeutung sind.

In den USA liefern Beschäftigungszahlen des Dienstleisters ADP einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem wird der ISM-Konjunkturindikator für das verarbeitende Gewerbe bekannt gegeben, der als gute Richtschnur für die wirtschaftliche Lage gilt./bgf/jha/

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 1,068USD gehandelt.