Vortex Energy schließt seismische Untersuchung ab

Die 2D-seismische Untersuchung hat ergeben, dass sich innerhalb des untersuchten Gebiets möglicherweise Salzkörper befinden. Eine weitere Analyse ist erforderlich, um das Vorhandensein potenzieller Salzstrukturen zu bestätigen. Diese ersten Ergebnisse korrelieren mit jenen aus den Bereichen mit geringen Schwerkraftwerten, die innerhalb des Bay St. George Sub-Basin lokalisiert wurden, und deuten möglicherweise auf unterirdische Halitvorkommen hin. RESPEC arbeitet zeitgleich an der Erstellung eines 3D-Geomodells der Salzstrukturen, das die wichtigsten Bohrstandorte und möglichen Ausdehnungen der Salzkavernen im 3D-Modell darstellen wird.

Paul Sparkes, der Chief Executive Officer von Vortex, erklärt: „Die ersten Ergebnisse der seismischen Untersuchung sind positiv und deuten auf mögliche Halitvorkommen (Streusalz bzw. Auftausalz) hin. Im Zuge der weiteren Datenerfassung und Erstellung eines 3D-Geomodells wird Vortex in der Lage sein, das Potenzial für unterirdische Strukturen, wie etwa Salzkuppeln, genauer zu bestimmen. Wir warten schon mit Spannung auf die zusätzlichen Auswertungsdaten, damit wir in weiterer Folge unser Augenmerk auf mögliche Bohrziele im Projekt lenken können.“

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Herrn Piotr Kukialka, P.Geo in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und freigegeben.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Salzprojekt Robinson River in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador weiter, das sich über 17.000 Hektar erstreckt. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.