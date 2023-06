Mantaro Precious Metals Corp. schließt den Bau der Bohrplattformen bei Santas Gloria vor dem ersten Bohrprogramm ab

Wichtigste Punkte:

- Bau der Bohrplattformen: Nach dem Ende der Regenzeit hat das Unternehmen auf Santas Gloria 10 Bohrplattformen errichtet.

- 2.500 m umfassendes Diamantbohrprogramm: Das Unternehmen hat ein 15 bis 20 geneigte Bohrungen umfassendes Diamantbohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 2.500 Metern geplant, vorbehaltlich des Abschlusses einer zukünftigen Finanzierung. Das Programm soll im Sommer 2023 beginnen.

Die Bohrungen werden zunächst auf die Erweiterung der hochgradig mit Gold-Silber-Basismetall mineralisierten Abschnitte der Erzgänge Tembledara, San Jorge, Paquita und Maribel in Streichrichtung und in der Tiefe abzielen. Diese Erzgänge wurden mittels Schlitzproben aus übertägigen Gängen und in Untertageabbaubereiche abgegrenzt. Die meisten Bohrplattformen befinden sich in einem Abstand von 40 Metern zu den Erzgängen, um die oberflächennahen Tiefenerweiterungen unterhalb der Bereiche mit der höchsten Silber- und Goldgeochemie an der Oberfläche anzuvisieren (Abbildung 1). Eine Bohrung wurde in einem Abstand von 80 Metern positioniert, um Testbohrungen unter den hochgradigen Erzfällen zu ermöglichen, die durch untertägige Schlitzproben in der Mine San Jorge (Abbildung 2) identifiziert wurden.

Bei San Jorge wurden vier Bohrplattformen errichtet. San Jorge ist ein mehrphasiges, silberhaltiges epithermales Gangsystem mit intermediärer Sulfidierung, das an der Oberfläche bis zu 6 Meter breit ist und über eine Streichlänge von 2 Kilometern kartiert wurde. Drei Bohrplattformen befinden sich in einer Entfernung von 40 Metern zu dem Gangsystem, um die Erweiterungen einer hochgradigen Zone in Fallrichtung zu überprüfen. Übertägige Schlitzproben aus dieser Zone lieferten Gehalte zwischen 93 und 2.500 g/t Ag auf einer Streichlänge von 450 m. Eine Bohrplattform befindet sich in einer Entfernung von 80 Metern zu dem Gang und zielt auf einen hochgradigen Erzfall unterhalb historischer Untertageabbaubereiche. Schlitzproben aus diesen Abbaubereichen lieferten Gehalte von bis zu 3.210 g/t Ag.