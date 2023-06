Vivid Sydney 2023 startet mit bisher erfolgreichsten Eröffnungswochenende

Vivid Sydney Circular Quay

Bildnachweis: Destination NSW

Festival-Besucher aus Sydney sowie regionalen Märkten aus New South Wales (NSW) und anderen Bundesstaaten sowie internationaler Herkunft nahmen am Eröffnungswochenende an mehr als 300 Veranstaltungen und Aktivitäten des Programms 2023 teil. Die Besucherzahlen am Eröffnungswochenende stellen eine Steigerung um 4 Prozent gegenüber dem vorherigen bis dahin erfolgreichsten Eröffnungswochenende des Vivid Sydney im Jahr 2022 dar.

John Graham, Minister für Arbeit und Tourismus, erklärte, dass das Programm 2023 darauf abziele, Menschen zusammenzubringen und gleichzeitig Unternehmen aus Sydney und NSW wirtschaftliche Vorteile zu bieten.

„Es war toll, Zigtausende Familien beim Vivid Light Walk zu sehen, und es war ermutigend zu erleben, wie das Geschäftsviertel der Stadt aufblühte und die Unternehmen von der Rekordbeteiligung profitierten.

„Bei diesem Festival geht es um die Gemeinschaft. Einwohner von Sydney und Besucher aus dem ganzen Bundesstaat, dem Land und der ganzen Welt feiern gemeinsam unsere Kreativindustrien und erleben etwas Neues, von erstklassigen Aktivitäten und Veranstaltungen bis hin zu vielfältiger Esskultur und Bewirtungsangeboten.

„Vivid Sydney 2023 hatte einen guten Start, aber es bleibt noch genügend Zeit, um an diesem einzigartigen Festival in Sydney teilzunehmen. Ich ermutige all diejenigen, die über den Besuch des Festivals nachdenken, die Stadt wirklich zu besuchen und das Festival mit eigenen Augen zu erleben.“

Der bisher längste Sydney Light Walk, die Festival-Neuheiten wie Lightscape und Dark Spectrum sowie Vivid Food gehörten zu den bestbesuchten Festivalangeboten am Eröffnungswochenende. Restaurants, Cafés und Bars bewirteten mehr als 120.000 Gäste (5 Prozent mehr als am Eröffnungswochenende 2022). Insgesamt kauften 85 Prozent der Teilnehmer während des Eröffnungswochenendes des Festivals Speisen und Getränke.