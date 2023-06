Einem Bericht der Internationalen Energieagentur zufolge wird die Kapazität Erneuerbarer Energien dieses Jahr im Rekordtempo wachsen. Dies sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass von Seiten der Regierungen weltweit immer striktere Auflagen zu fossilen Treibstoffen erlassen und angesichts steigender Sorgen um die Energiesicherheit Erneuerbare Energie immer stärker gefördert würden, so die IEA.



Quelle: Depositphotos



Demzufolge soll der Kapazitätsanstieg der Erneuerbaren 2023 um 107 auf mehr als 440 Gigawatt (GW) zunehmen. Das wäre das bisher größte Wachstum überhaupt und würde um ein Drittel über dem Kapazitätszuwachs des vergangenen Jahres liegen, hieß es weiter. Insgesamt soll die Kapazität der Erneuerbaren Energien weltweit auf 4.500 GW steigen. Das entspricht der gesamten Stromproduktion der USA und Chinas!

Laut dem Bericht der IEA werden zwei Drittel des erwarteten Kapazitätsanstiegs der Erneuerbaren dieses Jahr dabei aus dem Bereich der Photovoltaik stammen, da sowohl große Solarparks als auch Installationen auf Dächern von privaten Verbrauchern stark wachsen sollten. Die zweite große Quelle für Erneuerbare Energie wird der Energieagentur zufolge weiterhin die Windkraft sein.

Als Auslöser für den sprunghaften Anstieg der Erneuerbaren Energien besonders in Europa führt die IEA die Reaktion vieler Länder auf den Krieg in der Ukraine an. Darüber hinaus würden neue Maßnahmen der Politik in den kommenden zwei Jahren zu starken Kapazitätsausweitungen in den Vereinigten Staaten aber auch Indien führen, glaubt man bei der IEA. Nach Ansicht der Experten wird China seine führende Position als Wachstumstreiber im Sektor der Erneuerbaren konsolidieren, die Volksrepublik mache dieses und nächstes Jahr fast 55% der Kapazität für Erneuerbare Energie aus.

Der IEA zufolge soll sich das Wachstum im Bereich der Photovoltaik auch nach dem starken Anstieg dieses Jahres 2024 fortsetzen, unter anderem, da die gestiegenen Elektrizitätspreise zu einem schnelleren Wachstum bei kleineren Dachsolarsystemen führen würden.

Zum Thema Windenergie merken die Experten der IEA an, dass hier 2023 mit einem Wachstum von fast 70% im Jahresvergleich zu erwarten sei. Dieser Anstieg resultiere vor allem daraus, hieß es, dass nun Projekte fertiggestellt würden, die sich auf Grund von COVID-Beschränkungen in China und Lieferkettenproblemen in den USA und Europa verzögert hatten.

Rohstofffirmen profitieren vom rasanten Wachstum der Erneuerbaren Energien

Gerade das Wachstum im Bereich der Photovoltaik ist dabei für verschiedene Rohstofffirmen, die wir auf Goldinvest.de beobachten, von großer Bedeutung. So ist zum Beispiel Silber in der Herstellung von Solarzellen von großer Bedeutung, was Gesellschaften wie der kanadischen Golden Tag Resources (WKN 869423 / TSXV GOG) in die Karten spielt. Diese nämlich arbeitet derzeit daran, die Silbermine La Parilla, die man von First Majestic Silver übernimmt in Produktion zu bringen. Mehr Informationen dazu gibt es HIER

Und auch Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) scheint sich ein günstiges Umfeld zu bieten. Diese Gesellschaft nämlich will zu einem führenden Anbieter von hochreinem Quarzsand werden – und Quarzsand ist das Ausgangsmaterial für Solarzellen. Weitere Infos gibt es HIER.

