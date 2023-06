Die Geldpolitik schiebt sich wieder in den Vordergrund – Hoffnung auf Konjunkturdaten

Die Titel von Infineon zogen im Dax auf Wochensicht um 3,0 Prozent an. Hier hielt der Aufwärtsimpuls nach den Ende der Vorwoche vorgelegten Zahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia an. Der US-Konzern selbst wiederum erreichte in der vergangenen Woche an der New Yorker Börse erstmals einen Wert von über einer Billion US-Dollar. Der Kurs der Deutschen Telekom sackte auf Wochensicht um 7,4 Prozent ab. Ein Bericht, wonach Amazon in den USA den Aufbau eines Mobilfunkangebots für seine Prime-Kunden prüfe, verdarb vielen Anlegern die Freude an den Telekom-Papieren.