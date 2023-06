Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges

Fortune-500-Technologieunternehmen, prognostiziert fünf Trends, wie Software in

den kommenden fünf Jahren zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen wird.



"Bei Nachhaltigkeitskonzepten spielt der Einsatz von Technologie häufig eine

Schlüsselrolle", sagte Henrik Hvid Jensen, Chief Technology Strategist bei DXC.

"Das betrifft Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen ebenso wie

Kosteneinsparungen und reicht weiter bis zum Monitoring und der Modellierung von

Fortschrittsszenarien. Als weltweit führendes Unternehmen für

IT-Dienstleistungen sieht DXC eine ganze Reihe wegweisender Möglichkeiten, wie

Technologie dabei hilft, die nachhaltige Entwicklung in den nächsten fünf Jahren

voranzutreiben."





1. Unternehmen übernehmen Geschäftsmodelle der KreislaufwirtschaftDie natürlichen Ressourcen gehen weltweit zur Neige und deren ungebremsteAusbeutung wirkt sich negativ auf die Umwelt aus. Um eine wettbewerbsfähigeglobale Kreislaufwirtschaft aufzubauen, die keinen Abfall mehr produziert,müssen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen. Es gilt, dieRessourceneffizienz zu maximieren, wiederverwertbare Produkte zu entwickeln undAbfälle als neue Angebote wiederzuverwenden.Eine der größten Herausforderungen beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist,die Produktdaten während des gesamten Lebenszyklus zu erfassen undweiterzugeben. Digitale Produkt-Pässe (DPP) machen eine solche transparenteAufzeichnung der Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Recyclingeigenschaften einesProdukts möglich. Die Europäische Union positioniert sich in diesem Bereich alsVorreiter und geht davon aus, dass die meisten Produkte in der Gemeinschaft bis2030 unter die DPP-Verordnung fallen werden.2. KI hilft, natürliche Ressourcen zu bewirtschaftenDer Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wird bei den meisten ökologischenNachhaltigkeitsthemen immer wichtiger werden, um damit verbundeneHerausforderungen zu meistern. Dazu zählen Biodiversität, Energie, Verkehr oderdie Aufgabe, Agrarökosystemen zu verwalten. In der Landwirtschaft liefert KIbeispielsweise Erkenntnisse mit denen sich automatisierte Prozesse oder derUmweltschutz verbessern lassen. Krankheiten und potenzieller Schädlingsbefallwerden beispielsweise mit Hilfe von softwaregestützter Technologie erkannt,bevor Ernten oder Viehbestände gefährdet sind. Die Technologie wirkt sich dabeinicht nur positiv auf den Ertrag einzelnen Betriebe aus, sondern Daten liefernauch wertvolles Wissen für politische Entscheidungen auf lokaler oder nationalerEbene - beispielsweise bei der Planung von Wasser-Ressourcen oder der