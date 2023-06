NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag etwas leichter tendiert. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt im New Yorker Handel bei 1,0694 US-Dollar, nachdem sie Stunden zuvor noch komfortabel über 1,07 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0683 (Montag: 1,0690) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9361 (0,9355) Euro.

Für Aufmerksamkeit sorgte am Markt eine Umfrage der EZB, wonach die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone im April merklich gesunken sind. Auch die von den Verbrauchern wahrgenommene Inflation und die Unsicherheit über die künftige Inflationsentwicklung gaben nach.