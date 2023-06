BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1819 Euro belassen. Daten zum chinesischen Online-Handel im Mai zeigten, dass es im Bereich Kosmetik und Körperpflege keinerlei Anzeichen eines wieder erstarken Wachstums gegeben habe, vielmehr sei der Markt weiterhin rückläufig, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu Kosmetikherstellern weltweit./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 1.897EUR gehandelt.