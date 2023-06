Wie liegt der Fall vor dem OLG Nürnberg?

Im vorliegenden Fall vor dem Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg hat der Käufer eines Audi A6 3.0 TDI mit 3-Liter-Dieselmotor gegen den Autohersteller Audi geklagt. Er hatte den Diesel der Abgasnorm 6 im September 2016 als Gebrauchtwagen gekauft. Das Fahrzeug war jedoch mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehen.

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ordnete zu dessen Entfernung einen Rückruf an. Daraufhin machte der Diesel-Käufer Schadensersatzansprüche geltend. Während die Klage in erster Instanz abgewiesen wurde, bejahte das OLG Nürnberg einen Anspruch und hob das Urteil der Vorinstanz auf.

Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung durch Audi!

Laut dem OLG Nürnberg liege hier eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung durch Audi vor. Durch die Abschalteinrichtung werden die Abgaswerte in unzulässiger Weise manipuliert. Mindestens ein handelnder Repräsentant bei Audi habe davon gewusst.

Mit Verwendung dieser Einrichtung sei der Käufer sittenwidrig geschädigt worden und könne daher Schadensersatz fordern. Der Kläger kann nun gegen Rückgabe des Fahrzeugs die Erstattung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer verlangen.

Gute Chancen für Verbraucher!

Die neuste und verbraucherfreundliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erleichtert Dieselklägern die Durchsetzung ihrer Schadensersatzansprüche. Demnach reicht es bereits aus, wenn der Autohersteller bei der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung fahrlässig gehandelt hat. Es braucht somit keinen Vorsatz mehr.

Durch das Geständnis des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler ist mittlerweile klar, dass die Abgasmanipulation bei Audi selbst bei höchsten Vorstandskreisen bekannt war. Audi hat sich somit schadensersatzpflichtig gemacht.

Wir sind für Sie da!

Geschädigte Dieselkäufer sollten erneut eine Individualklage in Betracht ziehen, um Schadensersatz zu bekommen. Das Urteil des OLG Nürnberg hat die Erfolgschancen für Verbraucher erneut erhöht.