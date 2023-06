Die völlig überraschende Entscheidung der Notenbank aus Kanada, die Zinsen weiter anzuheben, hat die Wall Street auf dem falschen Fuß erwischt und vor allem den Höhenflug des Nasdaq vorerst beendet: die Renditen für US-Staatsanleihen schießen nach oben, weil damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Fed doch bereits im Juni die Zinsen weiter anheben wird. Haben die Märkte die Notenbanken falsch eingeschätzt in deren Bereitschaft, eine Rezession in Kauf zu nehmen, um die Inflation in den Griff zu bekommen? Schon die australische Notenbank hatte kürzlich die Zinsen überraschend angehoben - daraus lässt sich also ein Muster ableiten. Der Nasdaq war extrem überkauft, daher eine Korrektur überfällig - Kanada war dafür der überfällige Auslöser. Damit ist vor der Entscheidung der Fed nächste Woche das erste Mal seit Jahren unklar, wie die US-Notenbank vorgehen wird..

Hinweise aus Video:

1. Energiewende: Desaster bei Ausbau der Windkraft

2. China: Immobilien-Krise – jetzt „negative Anzahlungen“

Das Video "Nasdaq: Der Zins-Schock aus Kanada!" sehen Sie hier..