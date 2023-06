Collective Metals beauftragt Derrick Strickland mit der Erstellung eines NI 43-101-konformen Fachberichts für sein Kupferprojekt Princeton und kündigt eine Privatplatzierung an

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist über den Straßenweg gut erreichbar und liegt unmittelbar westlich des Highway 3 im Süden der Stadt Princeton (British Columbia), in einem gut entwickelten Bergbaurevier mit hervorragender Infrastruktur, wo Arbeitskräfte und unterstützende Dienstleistungsbetriebe vor Ort verfügbar sind. Das Projekt birgt Potenzial für die Auffindung einer (oder mehrerer) alkalischer Porphyrgesteinsvorkommen mit Kupfer- und Goldmineralisierung, die in Bezug auf Alter und Lagerstättentyp Ähnlichkeiten mit der Mine Copper Mountain aufweisen. Das Projektgelände liegt zudem rund 10 km westlich des aktiven Bergwerks Copper Mountain („Copper Mountain“), das von der Copper Mountain Mining Corporation betrieben wird und nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven im Umfang von 702 Mio. Tonnen mit einem Kupfergehalt von 0,24 % beinhaltet.

Herr Strickland ist Absolvent der Concordia University of Montreal in Quebec und hat sein Geologiestudium 1993 mit einem B.Sc.-Diplom abgeschlossen. Er übt seinen Beruf seit 1993 durchgehend aus und ist seit 1986 im Mineralexplorationssektor tätig, wo er vor allem mit der Exploration von Gold, Edelmetallen, Basismetallen und Kohle zu tun hat. Der Einsatzbereich von Herrn Strickland erstreckt sich über Kanada, die Vereinigten Staaten, China, Mongolei, Südamerika, Südostasien, Irland, Westafrika, Papua-Neuguinea und Pakistan.

8. Juni 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | FWB: TO1 ) (das „Unternehmen“ oder „Collective“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Derrick Strickland, P. Geo beauftragt wurde, einen Fachbericht („Bericht“) im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Projekt Princeton im Südwesten der Stadt Princeton in der Provinz British Columbia (das „Vorzeigeprojekt“ oder das „Projekt“) zu erstellen.

