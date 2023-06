Stockende Kraftwerksstrategie 2026 Investitionen und Neubau bedürfen höchster Priorität (FOTO)

Berlin (ots) - Angesichts von Medienberichten, laut denen die

Kraftwerksstrategie der Bundesregierung ins Stocken geraten ist, fordert Zukunft

Gas, dem Neubau geregelter Stromerzeugungskapazität höchste Priorität

einzuräumen. Andernfalls, so Zukunft Gas-Vorstand Kehler, sei das Erreichen der

Klimaschutzziele gefährdet und der angepeilte Kohleausstieg nicht wie geplant

realisierbar.



Im Februar hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seine

"Kraftwerksstrategie 2026" offiziell angekündigt, verbunden mit dem Ziel, noch

in diesem Jahr erste Ausschreibungen zu starten. Nach aktuellen Medienberichten

ist dieser Zeitplan aber in Gefahr. Ohne neue Kraftwerke fehlen bis 2030

geregelte Stromerzeugungskapazitäten von rund 15 Gigawatt. "Eine weitere

Vertagung können wir uns keinesfalls leisten," kommentiert Dr. Timm Kehler,

Vorstand von Zukunft Gas. Um die Stromlücke zu schließen, sind nach Ansicht des

Verbandes der deutschen Gas- und Wasserstoffwirtschaft 20 bis 30 Kraftwerke

nötig, die zukünftig mit neuen Gasen, also Wasserstoff, Wasserstoff-Derivaten

oder Biomethan betrieben werden. Bislang werden diese Kraftwerke aber nicht

gebaut, weil die wirtschaftlichen Anreize fehlen. Als notwendiges Backup der

Energiewende soll steuerbare Leistung in Form von Gaskraftwerken in Zukunft zwar

stets bereitgehalten werden, aber nur bei Bedarf zum Einsatz kommen. Ein

Konzept, welches im heutigen "Energy only"-Markt kaum wirtschaftlich umgesetzt

werden kann, da die Betreiber nur dann vergütet werden, wenn auch wirklich Strom

fließt.