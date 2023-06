Vizsla Copper trifft Vereinbarung mit Trailbreaker Resources zur Erweiterung des Kupfer-Gold-Projekts Woodjam

Vancouver, British Columbia, 12. Juni 2023 - Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FRANKFURT: 97E0) ("Vizsla Copper" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung (die "Optionsvereinbarung") mit Trailbreaker Resources Ltd. ("Trailbreaker") bekannt zu geben, wonach dem Unternehmen die Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 6.482 Hektar Land, das an das Woodjam-Projekt des Unternehmens angrenzt, eingeräumt wurde.

HIGHLIGHTS

- Erweiterung des Flaggschiffprojekts Woodjam: Durch die Hinzufügung dieser Claims ist das Woodjam-Projekt erheblich auf 72.805 Hektar aussichtsreiches südliches Quesnel-Terrain angewachsen.

- Aussichtsreiche Geologie: Diese neuen Claims liegen unter Intrusivgestein, das zum Takomkane-Batholith gehört, der die große porphyrbezogene Kupfer-Gold-Lagerstätte Southeast auf dem Grundstück Woodjam beherbergt.

"Diese Claims sind eine großartige Ergänzung des Woodjam-Projekts", sagte Steve Blower, Vice President of Exploration. "Sie befinden sich in der Nähe von porphyrischen Kupfer-Gold-Lagerstätten und weisen eine ähnliche Geologie auf. Die Arbeiten auf den Trailbreaker-Claims werden für das Unternehmen in Zukunft eine hohe Priorität haben."

Die Ansprüche

Die vier Claims, die Gegenstand der Optionsvereinbarung sind, grenzen an den südlichen Rand des Woodjam-Projekts und umfassen insgesamt 6.482 Hektar. Die den Claims zugrundeliegende Geologie besteht vorwiegend aus mit Geschiebelehm bedecktem Intrusivgestein, das zum frühjurassischen Takomkane-Batholith gehört, der die nahe gelegene Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte Southeast auf dem Projekt Woodjam beherbergt. Angesichts der viel versprechenden Geologie werden die neuen Claims bei den kommenden Explorationsprogrammen auf dem Projekt Woodjam hohe Priorität genießen.

Bedingungen der Optionsvereinbarung

Gemäß der Optionsvereinbarung hat Vizsla Copper die Option, eine 100%ige Beteiligung an den vier Claims zu erwerben, indem es innerhalb von drei Jahren insgesamt 400.000 Stammaktien an Trailbreaker emittiert, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Vizsla Copper hat das Recht, die Option jederzeit nach dem ersten Jahrestag zu beschleunigen.