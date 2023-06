Garretts elektrische Kompressortechnologie der nächsten Generation debütiert in einem Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug

Der elektrische Luftkompressor von Garrett für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge ist eine Schlüsseltechnologie für das Brennstoffzellensystem des BMW iX5 Hydrogen. Brennstoffzellen erzeugen über eine elektrochemische Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff in der Luft, die dem Brennstoffzellenblock zugeführt wird, bedarfsgerechten Strom für Elektromotoren. Um diese Reaktion effizient durchzuführen und eine maximale Leistung zu erzielen, wird der Brennstoffzellenblock je nach Bedarf mit einem optimalen Luftstrom und Druck versorgt. Der elektrische Hochleistungskompressor von Garrett liefert auf effiziente Weise den Luftstrom, der zur Optimierung der Leistungsdichte und der Leistung des Brennstoffzellensystems erforderlich ist. Außerdem maximiert es die Effizienz und Haltbarkeit des Brennstoffzellenblocks über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs in einem sehr kompakten Paket. Speziell für diese Anwendung wurde ein neuer Turbinenexpander entwickelt, der die überschüssige Energie aus dem Auslass des Brennstoffzellenblocks zurückgewinnt und den Stromverbrauch für die Luftverdichtung im Vergleich zu herkömmlichen Brennstoffzellenkompressoren um bis zu 20 Prozent reduziert.

„In den letzten vier Jahren haben wir eng mit der BMW Group zusammengearbeitet, um einen fortschrittlichen Wasserstoff-Brennstoffzellenkompressor zu entwickeln, der genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Diese Bemühungen werden im Laufe des Jahres in einem ausführlichen Praxistest gipfeln", sagte Craig Balis, Vizepräsident und Leiter der Technologieabteilung von Garrett. " Wir sind stolz darauf, mit der BMW Group zusammenzuarbeiten, um das innovative und emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug iX5 Hydrogen zu unterstützen", sagte Balis . Er fügte hinzu : „Dies ist das Ergebnis der kontinuierlichen Investitionen von Garrett in neue Technologien und steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, bei wasserstoffbetriebenen Antriebssystemen eine Vorreiterrolle zu spielen."

ROLLE, Schweiz, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Garrett Motion Inc. (Nasdaq: GTX), ein führender Anbieter differenzierter Technologien für die Automobilindustrie, unterstützt das Engagement der BMW Group bei der Entwicklung emissionsfreier Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge mit einem fortschrittlichen elektrischen Brennstoffzellenkompressor (FCC), der vom F&E-Team von Garrett entwickelt wurde. Die BMW Group hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie die zweite Generation ihres Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebsstrangs in einer Kleinserie des BMW iX5 Hydrogen erproben wird, der durch den modularen Brennstoffzellenkompressor der neuen Generation von Garrett für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge unterstützt wird.

Deutscher Automobilhersteller erprobt fortschrittliche Technologie in Wasserstoff-Brennstoffzellen-Serie

Garretts elektrische Kompressortechnologie der nächsten Generation debütiert in einem Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug

