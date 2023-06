Der Ausbruch schließlich darüber hat lehrbuchmäßig den Widerstand nun in eine Unterstützung umfunktioniert. Diese gilt es heute zu verteidigen. Beim ersten Test zeigten sich bereits wieder Käufer auf diesem Niveau. Doch der Handelstag ist noch jung und heute Nachmittag startet die Wall Street nach einem verlängerten Wochenende und dem dreifachen Verfall in den Handel und könnte so auch für mehr Bewegung in Frankfurt sorgen.

Aktuell steht der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar im Blickpunkt. Dynamik könnte hier durch die Rede von Fed-Chef Powell vor dem US-Kongress hineinkommen. Der Euro braucht jetzt einen Katalysator, um die Marke von 1,10 US-Dollar nachhaltig überwinden zu können. Die Europäische Zentralbank hat in der vergangenen Woche die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht und für den kommenden Monat eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt. Gleichzeitig hat aber auch die US-Notenbank Fed ihre Prognose für den Zinsgipfel um weitere 50 Basispunkte nach oben verschoben.