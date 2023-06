Aktien-Blase: Diese 20 Unternehmen sind am stärksten gefährdet

Finanzprofessoren fanden in der Studie mit dem Titel "The Dynamics of Disagreement" heraus, dass Aktien, die sich nur schwer leerverkaufen lassen, auf eine Überbewertung hindeuten können. Denn Aktien, die bei Shorties auf wenig Interesse stoßen, fehlt das Gleichgewicht am Aktienmarkt. Sie laufen Gefahr, zu stark zu steigen. Die Forscher erstellten eine Datenbank mit Aktien, die solche Eigenschaften mitbringen.

