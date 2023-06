Predictmedix hatte schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder neue Funktionen und/oder Einsatzgebiete für seine KI-Technologie vorgestellt und Aufträge sowohl aus dem Medizin- als auch dem Verteidigungssektor gemeldet. Offenbar will man diese positive Entwicklung nun ausbauen. Mehr Informationen zum Unternehmen gibt es im Profil auf goldinvest.de

Die kanadische KI-Firma Predictmedix ( CSE PMED / WKN A2P20P ) will expandieren, weiter in Forschung und Entwicklung investieren und so ihr Produktangebot fortlaufend verbessern. Schlussendlich will die Gesellschaft so ihre führende Stellung als Anbieter KI-gestützter Technologien für nicht-invasive Gesundheitsscreenings festigen und ausbauen. Dafür hat man jetzt mit einer erfolgreichen Finanzierung die Weichen gestellt.

