Heute im Fokus: Ifo-Geschäftsklimaindex Juni und Konjunkturdaten aus den USA

Konjunkturdaten

07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 05/23

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Consensus Forecast

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 05/23

10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex 06/23

16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/23

