Stillwater Critical Minerals gibt strategische Investition von 9,99 % durch Glencore bekannt

Im Rahmen der Platzierung hat Glencore zugestimmt, 19.758.861 Einheiten von Stillwater zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 4,94 Millionen $) zu erwerben, wobei jede Einheit eine Stammaktie und 0,70 Warrants auf den Erwerb einer Stammaktie umfasst. Jeder ganze Warrant berechtigt Glencore zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,375 $, was im Fall einer vollständigen Ausübung zu einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von bis zu etwa 5,2 Millionen $ führt. Die Warrants können innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden und unterliegen einer üblichen Vorverlegungsklausel, die in Kraft tritt, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX-V über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei über 0,5625 $ liegt.

Nach dem Abschluss der Investition wird Glencore 9,99 % der ausstehenden Stammaktien von Stillwater auf nicht verwässerter Basis und – einschließlich der Warrants – 15,87 % der ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis besitzen und kontrollieren. Glencore besitzt oder kontrolliert zurzeit keine Wertpapiere des Unternehmens.

Michael Rowley, President und CEO von Stillwater Critical Minerals, sagte: „Wir freuen uns, Glencore, eines der fünf größten Bergbauunternehmen der Welt, als Großinvestor willkommen zu heißen. Dies stellt einen großen Schritt nach vorne für Stillwater dar, zumal wir unser Vorzeigeprojekt Stillwater West mit der Vision weiterentwickeln, eine umfassende Quelle für Batterie- und Edelmineralien zu werden, die nun in den USA und in anderen Ländern als kritisch eingestuft werden. Es gibt nur sehr wenige Projekte weltweit – insbesondere in den USA –, die die Kombination aus Gehalt und Größe in einem produzierenden Gebiet bieten, die wir bei Stillwater West sehen. Wir buchen nun Bohrgeräte und Crews für unser Bohrprogramm 2023, dessen Schwerpunkt auf der Erweiterung der hochgradigen Nickel-Kupfer-Sulfide liegen wird, die im Rahmen unserer früheren Programme identifiziert wurden. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Details sowie den Beginn der Bohrungen bekannt zu geben.“