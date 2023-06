Wochentrend im DAX eindeutig: Bremst er nun ab?

Die Handelswoche startete bereits mit einem Minus und entfernte sich damit direkt vom neuen Allzeithoch, was wir am Verfallstag gesehen hatten. Mit der Unterschreitung der 16.300 war dann auch die letzte Stufe im Aufwärtstrend erst einmal revidiert, es folgten mehrere Stufen an den nächsten Handelstage. Spätestens mit der Unterschreitung der psychologischen Marke von 16.000 Punkten und kurz darauf der 15.900 als ehemalige Range-Unterkante aus Anfang Juni schwanden bei vielen Anlegern:innen die Hoffnung, dass es sich um eine kurze Korrektur im Aufwärtstrend handelte.

Der Index vollzog an jedem Tag ein Minus und fiel damit fünf Tage in Folge, wie die Historie des Monats eindeutig aufzeigt:

Im Chartbild ist dieser Trend deutlich zu sehen und diente auf der Oberseite immer wieder für Trend-Händler:innen als Orientierung:

Im Livetrading gelang an mehreren Tagen das Handeln einer Gegenbewegung, wie hier vom Donnerstag in der Analyse zum 23.06.2023 exemplarisch zu sehen ist:

Diese schnellen Korrekturen im intakten Abwärtstrend wurden auch am Freitag noch einmal gesucht und wie folgt umgesetzt:

Intraday steig damit die Volatilität deutlich an. Sie war übergeordnet jedoch genau mit dem Abwärtstrend in der zweiten Maihälfte vergleichbar und ähnelte diesem Trend von der Spanne her sehr exakt:

Wie skizziert sich die Lage im Vergleich zur Wall Street?

Wall Street korrigiert ebenfalls

Der DAX war international einer der schwächsten Indizes:

Doch auch der Nasdaq korrigierte, zunächst die ersten beiden Handelstage (also ab Dienstag) hintereinander und nach der "Unterbrechung" am Donnerstag auch am Freitag noch einmal. Damit brach der ganz steile Aufwärtstrend im Chartbild:

Dies muss noch keine Trendwende darstellen, da insbesondere der Fear and Greed Index auch um 8 Punkte zurückkam und dies ein normales Marktverhalten war:

Wichtige Termine der neuen Woche KW26

Die neue Woche hält noch einige Quartalszahlen parat, so zum Beispiel von Micron Technologies oder Nike. Exemplarisch sind die wichtigsten Termine hier verankert:

Auf die Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender, wie den ifo Index am Montag oder die Verbraucherpreisdaten Deutschlands sowie das US-BIP gehe ich an den einzelnen Handelstagen in der Morgenanalyse speziell ein.

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

