DAX reizt Abwärtstrend aus, Trend bricht heute

Die neue Woche startete genauso, wie die vergangene Handelswoche endete. Dort war der Abwärtstrend klar skizziert, wie schon in der Wochenendanalyse zur KW26 dargestellt (Rückblick):

Direkt am Morgen hätten wir einen Ausbruch sehen können. In der Vorbörse waren wir direkt an dieser Linie, wie der Rückblick auf die Tagesanalyse zum 26.06.2023 aufzeigt:

Doch der Index zog zunächst in das neu entstandene GAP hinein und steuerte die 15.800 an. Eine nur kurze Stabilisierung brachte NICHT die erhoffte Gegenbewegung, die wir an diesem Level bereits am Mittwoch und Donnerstag sahen und die ich dort auch handelte. Der Gedanke dazu endete kurz darauf im Livetrading im Minus:

Darunter lagen die Tiefs vom Freitag und die breite Unterstützungszone rund um 15.700 Punkte. Ers dort gelang ein Einstieg in ein Long-Setup mit Ausbau der Position mittels Stopp-Buy nach Trendbruch im 1-Minutenchart, wie hier zu sehen ist:

Bis über 15.800 zurück gelang der Rebound. Jetzt jedoch daraus abzuleiten, dass ein Long um 15.800 damit auch wieder in den Gewinn gelaufen wäre, ist aus meiner Sicht fatal. Enge Stopps und das strikte Risikomanagement mit erneutem Einstieg an der nächsten markanten Schwelle bringt langfristig bessere und vor allem ruhigere Entwicklungen für das Trading hervor.

Mit dem ifo Index drehte das Sentiment noch einmal nach unten ab. Der Index fiel auf das Level vom November zurück und ist im Video ausführlich dargestellt.

Für den DAX gab es dann am Nachmittag noch einen Versuch, die große Trendlinie der Vorwoche zu durchbrechen. Es gelang kurzzeitig und dämmte das Minus für den Tag etwas ein. Dennoch blieb es beim sechsten Tag in Folge im roten Bereich, wie die Daten der Börse Frankfurt hier aufzeigen:

So lief der DAX letztlich aus dem Trend heraus, zeigte damit aber kaum Dynamik:

Im Abgleich mit der Vorbörse ist dieses "Seitwärts" und damit die abwartende Haltung der Marktteilnehmer:innen weiterhin zu spüren. Hier dürfen wir gespannt auf die 15.700 und ggf. den weiteren Test blicken, der an dieser Unterstützung seit April immer wieder das Kaufinteresse am Markt zeigte:

Was geschah an der Wall Street?

Kurzer Blick zum US-Markt

Nach einem anfänglich starkem Start hatte es der Nasdaq nicht mehr geschafft, die 15.000 anzulaufen. Ein erster Bruch der steilen Trendlinie am Freitag signalisierte bereits Konsolidierungsbedarf:

Entsprechend war ich am Nachmittag im Livetrading auf eine Gegenbewegung und damit weitere Konsolidierung ausgerichtet. Diese konnte damm mit dem Einstieg um 14.990 und einem Stopp von 15 Punkten wie folgt gehandelt werden:

Es entstand mit dem Minus zum Handelsende nun erstmals auch ein kleiner Abwärtstrend im Nasdaq-Index. Der nächste Aufwärtstrend ist bei rund 14.400 Punkten verankert:

Damit schloss der Index weitaus tiefer, als der marktbreite S&P500. Der Russell 2000 schaffte es sogar in die Pluszone:

Damit kommen wir auf die Termine heute zu sprechen.

Wichtige Termine zum Dienstag 27.06.2023

Die Woche startete ruhig und hat heute dann am Nachmittag die US-Auftragseingänge langlebiger Gebrauchsgüter auf der Agenda.

Es folgt der Case-shiller-Hauspreisindex 15.00 Uhr und das Verbreauchervertrauen Conference Board 16.00 Uhr. Dazu wird es auch einen Livetradingroom mit Marcus geben.

Alle konkreten Daten und einen ersten Blick auf Dienstag erhältst Du hier:

Auf diese Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender gehen wir im Livestream dann auch entsprechend nach Veröffentlichung noch einmal ein.

Die neue Woche hält zudem weitere Quartalszahlen parat, so zum Beispiel von Micron Technologies oder dem Marktführer für Sportbekleidung Nike. Exemplarisch sind die wichtigsten Termine hier verankert:

